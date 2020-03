Karczewski apeluje do prezesa PSL. Chodzi o zachowanie Grodzkiego

Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski ponowił apel do prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza o wycofanie poparcia jego ugrupowania dla marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego ze względu na jego nieodpowiedzialność.

Karczewski podkreślił, że jego środowy apel do Kosiniaka-Kamysza został bez odpowiedzi. – Apelujemy, prosimy o to, aby się ustosunkował do tej sytuacji, która jest w Senacie. Ta większość, która teraz jest w Senacie jest większością dzięki senatorom PSL – zauważył wicemarszałek.



– Czy pan prezes Kosiniak-Kamysz legitymizuje i aprobuje to, co dzieje się w Senacie? Ta nieodpowiedzialność marszałka Grodzkiego, nieodpowiedzialność, w wyniku której doszło tu w Senacie do zorganizowania konferencji, która nie powinna mieć miejsca – wskazał.



Chodzi o zorganizowane we wtorek w Senacie spotkanie z samorządowcami. Według Karczewskiego w związku z możliwą epidemią powinno ono być odwołane. W tym kontekście zwrócił uwagę na zarządzenie marszałków Sejmu i Senatu dotyczące wstrzymania wszystkich działań niedotyczących działań legislacyjnych. – My tego przestrzegamy i chcemy, aby wszyscy przestrzegali, szczególnie osoba, która takie zarządzenie podpisuje – zauważył senator PiS.

– Oczekujemy zajęcia stanowiska przez prezesa PSL w sprawie nieodpowiedzialności marszałka Senatu – oświadczył Karczewski. Jak dodał, senatorowie PiS napisali apel w tej sprawie do szefa ludowców i wkrótce go przekażą.



Karczewski w środę zwrócił się do Grodzkiego, by zrezygnował z funkcji marszałka Senatu. Jak dodał, „jego wypowiedzi wpływają negatywnie na ocenę całego Senatu”. Ponadto, stwierdził, w ostatnim czasie zachowywał się w sposób „nieodpowiedni, nonszalancki”.



W tym kontekście wskazał na wyjazd marszałka Senatu na narty do Włoch, który on „długo ukrywał”. Wskazał też na doniesienie, że Grodzki nie chciał wypełnić karty lokalizacyjnej.

źródło: TVP Info, PAP

Grodzki we wtorek w TVN24 komentując doniesienia o swoim prywatnym wyjeździe do Włoch, mówił: „Jako człowiek roztropny sprawdziłem w służbach sanitarnych, że w promieniu 30 kilometrów od miejsca, w którym byłem, nie było w momencie mojego wyjazdu ani jednego przypadku koronawirusa”. Dodał, że gdy przerwał swój urlop, by poprowadzić posiedzenie Senatu i wyjeżdżał, to w tej okolicy, zanotowano jeden przypadek koronawirusa.W poniedziałek wieczorem poinformował na Twitterze, że „w poczuciu odpowiedzialności” poddał się badaniu na obecność koronawirusa i upublicznia jego negatywny wynik.