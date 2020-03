Jak wygląda test na koronawirusa? Krok po kroku

Test na koronawirusa może zostać wykonany – według odpowiednich procedur – po otrzymaniu wskazań medycznych. Dotyczy on przede wszystkim osób, które przebywały na obszarze wysokiego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub miały kontakt z chorymi i w ciągu 14 dni wystąpią u nich symptomy chorobowe.

Jak wygląda badanie na koronawirusa? Polacy wracający z obszarów wysokiego ryzyka występowania koronawirusa powinni obserwować swój stan zdrowia do 14 dni. Taki jest okres wylęgania... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



U osób chorych na covid-19 mogą się pojawiać takie objawy, jak kaszel, duszności, wysoka gorączka, ból mięśni, zmęczenie. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie nasilenia się symptomów sanepid może skierować do szpitala zakaźnego.



Na oddziale zakaźnym pobierany jest wymaz z jamy nosowo-gardłowej. Zabezpieczoną hermetycznie, zamkniętą próbkę przewozi się do laboratorium. Tam eksperci odseparowują wirusa. Rozbijają jego otoczkę białkową i pobierają materiał genetyczny RNA.



Następnie, do próbki z RNA wirusa wprowadza się materiał genetyczny koronawirusa SARS-CoV-2 oraz substancje pozwalające na przeprowadzenie reakcji między nimi. Po czym, wielokrotnie podgrzewa się i oziębia próbki w celu aktywowania procesu powielania materiału genetycznego.



Jeśli próbka RNA reaguje i materiał ulega powieleniu, wynik okazuje się pozytywny, czyli pacjent jest zakażony SARS-CoV-2. W przypadku, gdy nie zachodzi replikacja test ma wynik negatywny.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski wskazał, że „bez wskazań medycznych nie ma powodu, by robić badania na koronawirusa”. Zaznaczył jednocześnie, że pula osób, którym wykonuje się testy rośnie z dnia na dzień m.in. o osoby mające kontakt z chorymi.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Testy (w kierunku koronawirusa) mają konkretne wskazania medyczne, jak każde badanie. Pula osób, którym wykonujemy testy się z dnia na dzień poszerza, jak w każdym kraju – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. – Pula wykonywanych testów będzie rosła, tak jak to się działo w innych krajach – dodał Szumowski.