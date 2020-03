Legendarny klub piłkarski zawiesza działalność

Inter Mediolan zawiesił swoją działalność i do odwołania wycofał się z udziału we wszystkich rozgrywkach, łącznie z Ligą Europy. Taką decyzję podjęły władze klubu wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W środę wieczorem Juventus Turyn poinformował, że nowego wirusa stwierdzono u obrońcy Daniele Ruganiego. Właśnie z Juve mediolańczycy grali w ostatnim meczu Serie A. 25-latek przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych, ale po końcowym gwizdku miał kontakt z piłkarzami Interu przy szatniach, gdy drużyny dziękowały sobie za grę.



„Ze względu na oświadczenie Juventusu, z którego wynika, że ich zawodnik Daniele Rugani miał pozytywny wynik testu na obecność wirusa COVID-19, Inter ogłasza zawieszenie jakiejkolwiek działalności we wszystkich rozgrywkach, w jakich bierze udział aż do odwołania Klub w tej chwili podejmuje niezbędne procedury, które w zaistniałej sytuacji musi wdrożyć” – napisał w swoim oświadczeniu Interu.



Komunikat oznacza, że Inter wycofał się z gry w Serie A, której rozgrywki zawieszone przynajmniej do 3 kwietnia, Ligi Europy, w której w czwartek miał grać z Getafe, ale to spotkanie i tak zostało odwołane, gdyż Hiszpanie odmówili przylotu do Mediolanu, oraz z Pucharu Włoch, w którym czeka go rewanżowe półfinałowe starcie z Napoli.



Władze zawiesiły także treningi zespołu, a piłkarze trenera Antonio Conte zostali poddani domowej kwarantannie.

