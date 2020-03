Nauczyciel z warszawskiej szkoły był na Erasmusie. Jest zakażony

Mamy potwierdzony przypadek koronawirusa u jednego z nauczycieli, który wraz z uczniami przebywał w Hiszpanii – poinformowała dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO na Białołęce w Warszawie. Dyżury opiekuńcze w tej szkole zaplanowane na czwartek i piątek zostały odwołane.

To, że będzie rosła liczba osób zakażonych jest pewne. Chodzi o to, by tren przyrost był jak najmniej gwałtowny, by służby medyczne mogły udzielić...