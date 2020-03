Gwiazdor zarażony koronawirusem. Juventus zostanie poddany kwarantannie

Piłkarz Juventusu Turyn Daniele Rugani jest zarażony koronawirusem – potwierdził włoski klub. Bramkarzem mistrza Włoch jest Wojciech Szczęsny. „Aktywowaliśmy od razu wszystkie procedury izolacyjne” – napisano w oświadczeniu.

„Daniele Rugani uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa (COVID-19). Obecnie nie ma objawów choroby. Juventus rozpoczął wszystkie wymagane prawem procedury izolacyjne, w tym spis osób, które miały z nim kontakt” – przekazał klub w oficjalnym komunikacie.



25-letni Rugani nie występował w ostatnich meczach Juventusu, między innymi w pierwszym spotkaniu z Lyonem czy niedzielnym meczu z Interem, ale regularnie uczestniczył we wszystkich treningach. Po wspomnianym starciu z Interem pozował zresztą z całą drużyną do zdjęć.



Skrzydłowy Juve Cristiano Ronaldo oświadczył władzom klubu, że na razie nie wróci do Włoch po wykazaniu, że Rugani jest zakażony koronawirusem.



Juventus w przyszłym tygodniu ma zmierzyć się z Olympique Lyon w drugim meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Zgodnie jednak z procedurami cała drużyna „Starej Damy” powinna teraz przejść 14-dniową kwarantannę, co oznaczałoby, że Szczęsny nie będzie mógł wziąć udziału w zgrupowaniu drużyny narodowej przed towarzyskimi spotkaniami z Finlandią i Ukrainą (27 i 31 marca).



We Włoszech jest europejskie epicentrum pandemii. Najnowszy bilans koronawirusa w tym kraju to 827 zmarłych i ponad 10,5 tys. zakażonych. CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE





