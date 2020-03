Dworczyk o testach na koronawirusa: Postępujemy zgodnie z wytycznymi WHO

To, że będzie rosła liczba osób zakażonych, jest pewne. Chodzi o to, by ten przyrost był jak najmniej gwałtowny, by służby medyczne mogły udzielić wszystkim pomocy – powiedział w „Kwadransie Politycznym” TVP1 szef kancelarii premiera Minister Dworczyk.

Minister Dworczyk zwrócił uwagę, że testów na obecność koronawirusa nie przeprowadza się tylko dlatego, że ktoś skarży się na złe samopoczucie. Zapewnił, że służba zdrowia ma wystarczającą liczbę testów.



– Od samego początku, kiedy wirus zaczął zbliżać się do Polski, mamy zabezpieczenie spore ilości testów. Tutaj postępujemy zgodnie z wytycznymi WHO. Żeby wykonać test, muszą być spełnione wskazania medyczne. Tutaj za każdym razem decyzję podejmuje lekarz – mówił.



Dodał, że nie słyszał o przypadku, żeby osoba ze wskazaniami nie miała zrobionego testu. – Ale nie jest tak, że każdy, kto przychodzi i mówi, że „ja się źle czuję, stresuję, bo może jestem zakażony”, że tej osobie jest wykonywany test. Tak nie jest – oznajmił.

