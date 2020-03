Szumowski: Za tydzień koronawirusem może być zarażonych tysiąc osób

Prawdopodobnie za tydzień, może trochę później w Polsce będzie zarażanych koronawirusem tysiąc osób – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Obecnie w całym kraju potwierdzono 44 przypadki zarażenia koronawirusem.

– Będziemy mieli prawdopodobnie niedługo sto osób zakażonych koronawirusem, a pewnie za tydzień, miejmy nadzieję, trochę dłużej, będziemy dochodzili do takiej ilości osób zarażonych, jak w innych krajach, czyli (...) do tysiąca, może trochę mniej – ocenił minister zdrowia Łukasz Szumowski w TVN24.



Szumowski powiedział również, że największego wzrostu zachorowań spodziewa się na koniec przyszłego tygodnia lub początek następnego. Zapewnił, jednak że „na razie ten wzrost jest przewidywalny”.



– Sprawdzaliśmy, jak inne kraje reagowały. Oczywiście na początku, jak mamy jeden przypadek, to tych testów jest kilka; jak jest 10 – to kilkadziesiąt czy kilkaset; jak jest sto, to już są duże tysiące – zaznaczył minister zdrowia.

źródło: PAP, TVN24

Szef resortu zdrowia poinformował, że w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy testów na obecność koronawirusa. – Dziennie możemy zrobić 2 tys. testów. To nie jest mało – zapewnił. Dodał, że zrobienie testu trwa około ośmiu godzin.Jak poinformował, nie ma testów, które można wykonać dużo szybciej. – W tej chwili zaczęły się pojawiać sygnały, że być może wreszcie będzie to, na co czekamy, czyli testy tak zwane szybkie; ale na razie jeszcze nie mamy potwierdzonej skuteczności – zaznaczył.