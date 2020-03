„Wprowadzamy procedury, ale ważny jest też zdrowy rozsądek”

Od początku było wiadomo, że jak tylko pojawi się u nas ten koronawirus, to ta krzywa wzrostu zachorowań będzie podobna do tych, które są w innych krajach – wskazał na antenie TVP Info wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, komentując informację o 44 potwierdzonych przypadkach zakażeń w Polsce. – W tej chwili praktycznie wyłącznie zajmujemy się kwestiami związanymi z koronawirusem – podkreślił.

W sumie w Polsce potwierdzono 44 przypadki zakażenia koronawirusem. Resort zdrowia codziennie aktualizuje te dane. O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 poinformował 4 marca, tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.



– Robimy wszystko, żeby wprowadzić takie procedury, które zabezpieczą nas, ale pamiętajmy, mimo decyzji administracyjnych, choćby tych, które były u nas daleko idące i szybko podejmowane, potrzebny jest zdrowy rozsądek i codzienna higiena, jeżeli chodzi o Polaków – powiedział Szefernaker.



Wiceminister spraw wewnętrznych przekazał, że od środy policjanci sprawdzają, czy osoby poddane kwarantannie domowej faktycznie przebywają w domach.



– Wyniki pierwszych godzin sprawdzania są bardzo dobre – osoby poddane tej kwarantannie zostają w domu. To ważne, że przestrzegają zasad – przyznał.



Na antenie Polskiego Radia mówił również, że testy na obecność koronawirusa przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). – Na chwilę obecną mamy też wystarczającą liczbę respiratorów – wskazał. Zaznaczył, że kontrole sanitarne przeprowadzane są na wszystkich granicach państwa.

