Mikrodinozaur w bursztynie. „Rzadkie znalezisko”

To odkrycie może pomóc w badaniach ewolucji ptaków, które były blisko spokrewnione z dinozaurami, ale zdołały przetrwać ich zagładę. W północnej Mjanmie natrafiono na bursztyn z wyjątkową inkluzją – maleńką czaszką nieznanego wcześniej gatunku dinozaura.

Gatunek najmniejszego dotąd poznanego dinozaura został nazwany Oculudentavis khaungraae. Szacuje się, że żył on na około 100 milionów lat temu. Jego czaszka przypomina ptasią, ale najpewniej należała do gada.



– Zachowane w bursztynie szczątki kręgowców to rzadkie znalezisko. To konkretne pozwala nam zajrzeć w świat dinozaurów na dolnej granicy zakresu ich rozmiarów – podkreśla prof. Lars Schmitz, biolog z W.M. Keck Science Department, cytowany przez magazyn „Nature”.



Długość czaszki z dziobem wynosi około 7,1 mm, co oznacza, że rozmiary tego konkretnego osobnika były mniejsze od najmniejszego znanego współcześnie ptaka, koliberka miodowego.

źródło: Sciencemag.org, Rmf24.pl

Czaszkę przebadano z pomocą wysokiej rozdzielczości skanera synchrotronowego. Naukowcy doszli do wniosku, że kształt i układ kości sugerują, iż Oculudentavis khaungraae prowadził dzienny tryb życia. Zwrócono też uwagę, że układ oczodołów przypomina ten występujący u współczesnych jaszczurek.Mały dinozaur miał drobne zęby, co wskazuje na to, że żywił się owadami i jeszcze drobniejszymi kręgowcami. Oceniono przy tym, że czaszka wykazuje kombinację cech, której nigdy wcześniej nie obserwowano, zaś do miniaturyzacji rozmiarów u kręgowców dochodziło już bardzo wcześnie.