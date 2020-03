Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed silnym wiatrem. Będzie wiało niemal w całym kraju. Na wybrzeżu i północy woj. warmińsko-mazurskiego w porywach wiatr może osiągnąć prędkość do 110 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla niemal całej Polski. Najsilniej będzie wiało na wybrzeżu i północnych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, a w porywach do 110 km/h z zachodu. Nie przewiduje się porywistych wiatrów jedynie na południu województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza ono, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.



Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Można spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana jest duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.





