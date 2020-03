Szara strefa w hazardzie online znacząco zredukowana

W latach 2016-19 szara strefa w hazardzie online spadła czterokrotnie, z poziomu 79,4 proc. do 18,5 proc. – podało Ministerstwo Finansów. W zakładach wzajemnych online nastąpił w tym czasie spadek z 63,5 proc. do 8,8 proc., a w grach kasynowych ze 100 proc. do 55,3 proc.

Ekspert: Rynki obawiają się przeciągającej się epidemii Reakcje inwestorów i duże spadki na giełdach to efekt niepewności co do tego, jak długo potrwa epidemia koronawirusa – ocenia główny ekonomista... zobacz więcej

Szacunki dotyczące udziału szarej strefy na polskim rynku gier hazardowych online, Ministerstwo Finansów oparło na danych spółki badającej światowe rynki gier hazardowych H2 Gambling Capital (H2GC) w zakresie tak zwanego przychodu netto, liczonego jako różnica przychodów z gier hazardowych i wypłaconych wygranych.



W zaprezentowanych w raporcie danych wynika, że strefa w hazardzie online spadła w Polsce z poziomu 79,4 proc. w 2016 r. do 18,5 proc. w 2019 r., podczas gdy średnia w Unii Europejskiej w latach tych spadła z 40,5 proc. do 26,5 proc. Zaznaczono, że H2GC definiuje szarą strefę jako aktywność hazardową online między graczem a operatorem zlokalizowanym/regulowanym poza jurysdykcją.



Wyliczenia średniej dla Unii Europejskiej dokonano z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz Wielkiej Brytanii, Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji.



„Dane pokazują, że w Polsce w latach 2016-19 obserwuje się malejący trend udziału szarej strefy w przychodzie netto w grach hazardowych ogółem świadczonych przez Internet. Z prezentowanych danych wynika także, że w 2019 r. w porównaniu do 2016 r. udział ten spadł prawie czterokrotnie (z 79,44 proc. do 18,5 proc.), a od 2018 r. udział szarej strefy na rynku online ogółem w Polsce kształtuje się poniżej średniej państw Unii Europejskiej” – komentuje Ministerstwo Finansów.

1787 nielegalnych automatów do gier na Mazowszu W ubiegłym roku na Mazowszu wykryto prawie 1,8 tys. nielegalnych automatów do gier, a w styczniu tego roku zatrzymano 145 automatów – poinformowała... zobacz więcej

Według resortu dane potwierdzają ponadto, że funkcjonujące ramy prawne w zakresie regulacji rynku gier, a także wprowadzone nowelizacją ustawy o grach hazardowych instrumenty, czyli blokowanie dostępu do stron internetowych oferujących nielegalne gry hazardowe, zakaz świadczenia usług płatniczych przez dostawców tych usług na rzecz nielegalnie funkcjonujących podmiotów oraz umożliwienie, w formie monopolu państwa, organizacji gier hazardowych przez internet znacząco wpłynęły na zmniejszanie poziomu szarej strefy w grach świadczonych przez internet i co z tym związane na przekierowanie graczy z szarej strefy do legalnych operatorów.



Zgodnie z obliczeniami dotyczącymi szarej strefy w Polsce w zakładach wzajemnych online, w latach 2016-19 nastąpił spadek z 63,5 proc. do 8,8 proc., podczas gdy średnia w Unii wyniosła w tych latach odpowiednio 37,9 proc. oraz 25,5 proc. Natomiast szara strefa w grach kasynowych online spadła w tym okresie ze 100 proc. do 55,3 proc. (w UE z 65,3 proc. do 45,2 proc.).

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

„W odniesieniu do zakładów wzajemnych dane pokazują w 2019 roku prawie ośmiokrotny spadek udziału szarej strefy w zakładach wzajemnych online w stosunku do 2016 r. (...). Natomiast dane w zakresie gier kasynowych online pokazują w tym okresie spadek o prawie 50 proc. (...). W tym sektorze pozytywny efekt zmian wprowadzonych nowelizacją z 2017 r. może być przesunięty w czasie, z uwagi, że otwarcie pierwszego legalnego kasyna internetowego nastąpiło dopiero w grudniu 2018 r.” – wskazano.