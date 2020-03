Skonsultujesz się z lekarzem specjalistą przez telefon

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował o rozszerzeniu teleporad medycznych o konsultacje z lekarzem specjalistą. Z wizyt na odległość mogą korzystać m.in. pacjenci poradni onkologicznej, kardiologicznej czy neurologicznej. Celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W zeszłym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił dla osób podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem teleporady z lekarzami rodzinnymi z możliwością zdalnego wystawienia L4. Kontakt do przychodni, która udzieli teleporady, można uzyskać dzwoniąc pod numer 800-190-590. Można też sprawdzić na stronie NFZ, które placówki POZ udzielają teleporad w danym regionie.



Od 11 marca NFZ rozszerzył teleporady o konsultacje z lekarzem specjalistą. Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.



– Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta ze swoim lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Teleporada zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i jednocześnie jest traktowana na równi z wizytą w gabinecie lekarskim – podkreśla prezes NFZ, Adam Niedzielski.

Do tej pory w Polsce potwierdzono 31 przypadków zakażenia koronawirusem. Władze apelują, by zwłaszcza osoby starsze ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, w tym chodzenie do placówek ochrony zdrowia.