„Chcą nas wysyłać do Polski bez badań i kwarantanny”. Lekkomyślność na norweskiej platformie

Osoba zarażona koronawirusem przebywała na platformie Martin Linge norweskiego koncernu Equinor (dawniej Statoil) na Morzu Północnym. Ten fakt potwierdził sam koncern. Jak wynika z informacji, do których dotarł portal tvp.info, zarażonych może być więcej. Część z nich mogła nie być odpowiednio izolowana, a pracownicy nie są badani na obecność koronawirusa.

Syn wójta podwarszawskiej gminy zakażony koronawirusem Wójt podwarszawskiej gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński poinformował, że wraz z żoną rozpoczęli kwarantannę domową w związku z potwierdzeniem w... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Według informacji podawanych przez anglojęzyczne media domniemanym nosicielem koronawirusa jest jeden z pracowników platformy. Zdaniem pracownika platformy, który skontaktował się w tej sprawie z naszym portalem, chodzi o jednego z szefów Equinora, który wcześniej był na urlopie w Austrii.



Jak relacjonuje nasz rozmówca, pobrano próbki od dwóch osób. Jedna z nich okazała się zarażona. Koncern informuje media, że ludzi poddano kwarantannie; według polskiego pracownika, który prosi nas o zachowanie anonimowości, „kwarantanna jest pozorna”, bo na platformie nie ma warunków do zastosowania takiego środka ostrożności. I nie to jest najgorsze.



– Najgorsze jest to, że chcą nas wysyłać do Polski bez badań i kwarantanny. Brak słów. Już wczoraj wieczorem poleciały dwa helikoptery z ludźmi z instalacji na ląd. Nie przebadano ich, wysłano do hotelu i jutro mają lecieć do Polski – informował nasz rozmówca.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, energyvoice.com

Pracownik Equinora obawia się o siebie, swoich bliskich i o to, że tego rodzaju lekkomyślność grozi rozszerzeniem epidemii. Sam zamierza się zbadać na własną rękę, ale, jak mówi, norwescy pracownicy skorzystali z taksówek i odjechali w swoją stronę. – Potencjalnie furtka została otwarta. Róbta co chceta, zarażajcie – komentuje nasz rozmówca.