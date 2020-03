Wirusolog: oby młodzież nie pogorszyła sytuacji nierozsądnym zachowaniem

– Młodzież powinna mieć świadomość, że przejście na „model włoski”: „mamy wolne, możemy się spotykac jeździć, itd.” może doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie można nic innego zrobić, tylko wprowadzić następny szczebel obostrzeń. Ostateczną konsekwencją może być to, że wszyscy zachorują, a część umrze – ostrzega wirusolog, prof. Włodzimierz Gut.

– Znają wszyscy zasady, wiedzą wszystko, problem w tym, żeby się do tego zastosowali – podkreślił gość programu „Twój Wybór” na antenie TVP3. Jak dodał, „następny etap jest to kwarantanna domowa”.



– Jest również drugi etap kwarantanny. Jeżeli ludzie będą łamali zasady kwarantanny domowej, to nie będzie innego wyjścia, tylko wprowadzenie kwarantanny pod nadzorem, kiedy są pilnowani fizycznie – przypomniał specjalista.



– Kolejny etap to to, co widzieliśmy w Chinach: zamykanie dzielnic i całych miast. Jeżeli takie działania nie są w stanie zatrzymać epidemii, zostanie tzw. „super czarny scenariusz”: wszyscy, którzy mogą, przechorują, częśc z nich umrze – ostrzegł gość Samuela Pereiry.

Prof. Gut podkreślił, że „to, który scenariusz będzie włączony, zależy od każdego człowieka”. – Dlatego, że to nie procedury zadziałają, nie służby. To ludzie są w stanie albo przestrzegać reguł i ograniczyć epidemię, albo nie przestrzegać i dążyć do czarnego scenariusza – wyjaśnił.