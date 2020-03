Głupota kibiców i piłkarzy. Tłumy szaleją... pod stadionami

We wtorek i środę największa scena piłkarskiej Europy była do połowy pusta. Z czterech meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów, tylko na dwa wpuszczono kibiców. Nie była to oczywiście fanaberia UEFA, lecz odpowiedzialna decyzja władz, podjęta w trosce o dobro obywateli. Ci w Walencji i Paryżu potwierdzili jednak, że zdrowie swoje i innych mają za nic.

Pandemia koronawirusa (COVID-19) zbiera dość bolesne żniwa w świecie sportu. Cierpią kibice, cierpią zawodnicy, bo w kluczowym momencie sezonu odwoływane są kolejne mecze, turnieje i rozgrywki. Tam, gdzie ryzyko da się jeszcze kontrolować, władze pozwalają na organizację wydarzeń sportowych, ale bez udziału publiczności. Te z fanami na trybunach to rzadkość, przez kilka najbliższych miesięcy pewnie rarytas.



Wielotysięczne zgromadzenia to doskonała okazja, by w jednym momencie doszło do zakażenia sporej grupy ludzi. Krzyki, emocje, gwizdy, ścisk – to, co najpiękniejsze w koncertach czy meczach, jest jednocześnie najbardziej niebezpieczne.



Na całe szczęście: rozumie to nawet większość tych, którzy bez adrenaliny stadionów żyć nie potrafią. Kibice Lecha, którzy mieli w weekend wypełnić stadion przy ul. Bułgarskiej (czyli zająć ok. 40 tys. miejsc), na mecz z Legią nie wejdą. Protestów nie ma, nikt też nie pisze błagalnych apeli do wojewody. Co więcej: bilety na to spotkanie wciąż są w sprzedaży, niejako w formie „cegiełki” dla klubu, a kolejni fani chwalą się w mediach społecznościowych swoimi egzemplarzami. Nie można wykluczyć, że część spotka się pod bramami obiektu, ale na razie trudno przypuszczać, by były to wielkie zgromadzenia.

#wieszwiecej Polub nas

Solidarność można okazywać na wszelkie sposoby. Ważne, by robić to mądrze. Dziś, w obliczu wielkiego zagrożenia, „mądrze” oznacza w domu, przed telewizorem. Zamknięte stadiony to nie prowokacja wymierzona w kibiców. To nie demonstracja władzy. To decyzja podjęta w oparciu o bolesne doświadczenia z Chin czy Włoch, gdzie początkowo traktowano koronawirusa z lekkim przymrużeniem oka. Decyzja bolesna, lecz bardzo odpowiedzialna.Podobnie postąpiono w wielu miastach Europy. Niektóre kluby nie wylecą na swoje mecze w ważnych rozgrywkach, bo – jak wyjaśnił prezydent Getafe, rewelacji ligi hiszpańskiej – „zdrowie jest ważniejsze niż puchary”. Nie wiadomo, czy mówiłby podobnie, gdyby chodziło o grę w Lidze Mistrzów, a nie drugoplanowej Lidze Europy, ale rozsądek i tak wypada docenić.

Już przed środowym meczem w Lidze Mistrzów wielu pukało się w czoło. Na Anfield, stadion Liverpoolu, zjechali kibice z całego świata. Wśród nich aż 3 tys. gości z Madrytu, gdzie według WHO znajduje się jedno z największych ognisk koronawirusa na Starym Kontynencie.



Spędzili popołudnie w mieście, wieczór na stadionie, w pubach, potem w samolotach... Skoro angielskie władze nie zdecydowały się na zamknięcie obiektu, mieli do tego jednak pełne prawo. Mieli prawo wierzyć, że zachowane są wszelkie środki ostrożności, nawet jeśli trudno przypuszczać, by całe to wydarzenie przeszło bez konsekwencji.



Co jednak myśleli kibice w Walencji i Paryżu, którzy we wtorek i środę postanowili zgromadzić się... pod stadionami?

Valencia fans have turned up for their team outside the Mestalla despite their Champions League game taking place behind closed doors pic.twitter.com/IRKb9tpysL — B/R Football (@brfootball) March 10, 2020

Party time in Paris ��



PSG players celebrating with the thousands that gathered outside of the stadium...



Wow. pic.twitter.com/2kjtTTWRLi — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2020

Layvin Kurzawa walks down to where the PSG fans are to celebrate with them. So much for COVID-19 protocol. (��@m_brandely) pic.twitter.com/xl0Yg2cRfL — Get French Football News (@GFFN) March 11, 2020

źródło: PORTAL TVP.INFO

Nie trzeba dodawać, że obiekty w obu tych miastach zostały zamknięte. W Paryżu nie poprzestano jednak na „zwykłej” zbiórce pod stadionem. Doszły śpiewy, wspólna zabawa, odpalanie rac, a po meczu – świętowanie z piłkarzami. Przypomnijmy: mowa o awansie do 1/4 finału Ligi Mistrzów, nie triumfie w tych rozgrywkach. Jak traktować inaczej zachowanie paryżan, jeśli nie w formie demonstracji siły?Konsekwencje mogą iść dalej. Bo choć niemal wszyscy piłkarze bawili się z fanami „na odległość” (co i tak może nie wystarczyć), niektórzy – jak rezerwowy Layvin Kurzawa – wyszli do nich, by w kółku tańczyć na ulicy. Jutro Kurzawa spotka się z kolegami w szatni, a jeśli u któregoś – jak u Daniele Ruganiego – stwierdzona zostanie obecność koronawirusa, paryżanie będą zmuszeni zakończyć przygodę z Ligą Mistrzów.Może środowy sukces, stosunkowo przecież niewielki, świętowali w taki sposób, wiedząc, że to ich ostatni mecz na europejskiej scenie w tym sezonie?