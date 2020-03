„Apelujemy o rozsądek”. Panika w sklepach nieuzasadniona

– W naszym odczuciu to dawno przestał być problem tylko medyczny. To stał się problem psychospołeczno-socjalny. Apelujemy o rozsądek, bo jeśli bardzo wiele osób wykupuje wszystko, to właśnie podsyca te nastroje – mówił w programie „Twój wybór” dr Michał Sutkowski z Uczelni Łazarskiego, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



To jest normalny mechanizm socjologiczny. Są emocje, że inni się zastanawiają „to może ja też kupię. Ale nie ma takiej potrzeby. Nie możemy poddać panice koronawirusa. Tworzenie wokół niego takiej atmosfery powoduje, że ta atmosfera rozrasta się ze sfery medycznej na wszelkie aspekty naszego życia. – wskazywał.



Dr Sutkowski dodał, że „jest wiele innych, poważniejszych chorób”. Jako przykład wskazał grypę, na którą w Polsce umiera od 100 do 140 osób rocznie, ale na całym świecie jest to aż 500 tys.



– Musimy się bronić, przeciwdziałać, państwo musi robić więcej, musi być przed wirusem. I państwo polskie to robi, stara się to robić. Tutaj wszystkie ręce na pokład i wszystkie służby działają w naszym odczuciu bardzo dobrze – ocenił specjalista.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP3

Jak dodał prof. Włodzimierz Gut, wirusolog i doradca Głównego Inspektora Sanitarnego, prewencja jest jedyną metodą walki z koronawirusem.– Szczepień nie ma i leczenia też nie ma. Albo mamy prewencję, która skutecznie przerwie szerzenie się wirusa, albo będziemy mieli czarny scenariusz – wyjaśnił. Czarnym scenariuszem w tym przypadku jest rozlanie się epidemii na całą populację i liczne przypadki zgonów.