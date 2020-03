Koronawirus w Juventusie. Paraliż europejskiego futbolu?

Pandemia COVID-19 dotarła również na futbolowe szczyty. Po stwierdzeniu obecności koronawirusa u gracza Hannover 96, Timo Huebersa, występującego na co dzień w 2. Bundeslidze, informację o pozytywnym wyniku testu Daniele Ruganiego przekazały władze mistrza Włoch - Juventusu.

Smutną wiadomość podał w środę wieczorem klub za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Rugani został, według zapewnień władz, poddany wszelkim niezbędnym procedurom izolacyjnym, choć nie wystąpiły u niego jeszcze objawy choroby.



W związku z zaistniałą sytuacją, dwutygodniową kwarantannę przejdzie najpewniej cały zespół Juventusu, w tym Wojciech Szczęsny, bramkarz reprezentacji Polski. Trwa spisywanie nazwisk wszystkich osób, które w ostatnim czasie miały kontakt z Ruganim.

źródło: PORTAL TVP.INFO/TWITTER

Choć Serie A zawiesiła rozgrywki co najmniej do kwietnia, klub z Turynu ma przed sobą mecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że starcie z Olympique Lyon zostanie jednak przełożone lub... odwołane. Wobec tego, jak rozwija się pandemia koronawirusa COVID-19, nie można wykluczyć żadnego scenariusza.Mecz z Lyonem zaplanowano na 17 marca. Pierwsze spotkanie, wygrane przez Francuzów, odbyło się 26 lutego. Niewykluczone, że i gracze Olympique będą zmuszeni poddać się kwarantannie. Pierwszą oficjalną decyzję podjęli już przedstawiciele Interu, z którym Juventus mierzył się w zeszły weekend. Klub z Mediolanu wycofał się ze wszystkich rozgrywek w tym sezonie: zarówno Serie A, jak i Ligi Europy, w której miał zagrać w czwartek z Getafe. Trudno przypuszczać, by ew. wycofanie się z Ligi Mistrzów Lyonu i Juventusu i tych rozgrywek nie wywróciło do góry nogami...25-letni obrońca to wychowanek Empoli, od 2012 roku związany z Juventusem. Regularnie występował w młodzieżowych reprezentacjach Włoch, zaliczył też siedem występów w dorosłej kadrze.