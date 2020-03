„To czyste szaleństwo”. Kuźniar komentuje decyzje o zamknięciu szkół

„Zamykanie szkoły po szkole, wyganianie dzieciaków z przedszkoli, wygaszanie imprez, blokady kin, muzeów, teatrów to czyste szaleństwo” – napisał na Twitterze dziennikarz onet.pl Jarosław Kuźniar. Dziennikarz onet.pl uważa, że działania te świadczą o braku opanowania i dojrzałości. Koronawirus zabił na świecie już ponad 4,3 tys. osób, a zakażonych jest ponad 121,5 tys. Ludzi. W samych Włoszech liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do ponad 800.

Jak stwierdził Kuźniar, od mediów i polityków oczekuje „opanowania, dojrzałości, braku manipulacji i sensacji”. Tymczasem – jego zdaniem – podejmowane przez rząd działania na rzecz zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa stanowią „czyste szaleństwo”.



„Pisałem ten post przez 30 sekund z wirusami na klawiaturze, w biurze, gdzie ktoś kichnął. Wczoraj kawę parzył mi barista, który był na nartach we Włoszech. Cholera wszyscy żyjemy. Mało tego, wygląda na to, że koronawirus też będzie żył długo. I mutował, jak grypa robi od lat” – napisał w kolejnym tweecie dziennikarz.



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię nowego koronawirusa z Chin, alarmując o rosnących zakażeniach na świecie i niezdecydowanych działaniach rządów.



Koronawirus, który od grudnia 2019 r. rozprzestrzenił się już na ponad 110 krajów, zabił na świecie ponad 4,3 tys. osób; zakażonych jest ponad 121,5 tys. ludzi. Największe ogniska epidemii znajdują się w Chinach, gdzie koronawirus pojawił się w pierwszej kolejności, a także we Włoszech, w Iranie i Korei Południowej. W Chinach kontynentalnych odnotowano ponad 80 tys. zakażonych i ponad 3,1 tys. zgonów, we Włoszech odpowiednio ponad 10,5 tys. i 827, w Iranie – 9 tys. i ponad 350, w Korei Płd. ponad 7,7 tys. i 61.

