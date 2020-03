„To już nie ten sam Rzym”. Dziennikarz TVP o pobycie we Włoszech

– Bardziej niż niepokój czy panikę widać pustkę. Gdy dwa miesiące temu, na początku stycznia, byłem w Rzymie, wyglądało to zupełnie inaczej. To nie jest ten sam Rzym. (…) Dziś Włosi stosują się do zaleceń władz – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info Marcin Tulicki, reporter TVP. – Dziś wróciłem. Teraz mam dwa tygodnie siedzieć w domu, ale to już jest odgórne zalecenie Telewizji Polskiej – dodał.

Marcin Tulicki wrócił z Rzymu, po kilkudniowym pobycie w tym mieście.



– Bardziej niż niepokój czy panikę widać pustkę. Gdy dwa miesiące temu, na początku stycznia, byłem w Rzymie, wyglądało to zupełnie inaczej. To nie jest ten sam Rzym. Teraz, kiedy poszedłem na pl. Świętego Piotra, zanim jeszcze został on zamknięty, było na nim może 30 osób. Zarówno Włosi, jak i turyści stosują się do zaleceń władz, omijają szerokim łukiem takie miejsca – mówił.



Jak stwierdził, w oczy szczególnie rzucają się puste restauracje i bary.



– Włosi lubią biesiadować, zwykle te miejsca są zapełnione, teraz są puste. Na ogół, kiedy wychodziłem z nich, byłem często jedyną osobą. Lokale są zamykane znacznie szybciej niż zwykle – powiedział.

Dziennikarz dodał, że duże znaczenie miało obwieszczenie przez premiera Giuseppe Conte, że całe państwo będzie traktowane jako strefa chroniona i na jego terytorium możliwe będzie przemieszczanie się wyłącznie z powodu pracy, zdrowia i innych pilnych potrzeb.

– Od tego dnia widać było w sklepach, że ekspedientki złoszczą się, kiedy nie jest zachowywana zasad jednego metra. Rano, kiedy poszedłem do sklepu, wpuszczano do nich grupami – stwierdził Tulicki, dodając, że w sklepach są duże kolejki, ale na ogół nie brakuje w nich produktów.



Jak mówił, na ulicach widać mało ludzi w maskach.



– Myślę, że apele o to, by maski nosili ci, którzy są zakażeni, a nie ci, którzy są zdrowi, działają. Z drugiej strony, kiedy dwa tygodnie temu byłem w Bolonii, w aptekach nie dało się kupić masek, nie było ich. Być może ludzie kupują je prewencyjnie. Sporo osób w maskach widziałem w samolocie – stwierdził.



– Widać, że obecnie Włosi stosują się do zaleceń władz. Wcześniej, kiedy Lombardię ogłoszono czerwoną strefą, pojawiały się takie głosy, że ludzie nie bardzo wiedzą, co im wolno, a czego nie. Kiedy mogą się przemieszczać, a kiedy nie. Zdarzały się przypadki, że osoby dostawały zarzuty o nieuzasadnione się przemieszczanie się – mówi Tulicki.



Z 631 do 827, tj. o 196 wzrosła we Włoszech w ciągu doby liczba zmarłych zakażonych koronawirusem – poinformowała Obrona Cywilna. Obecnie w całym kraju jest 10 590 chorych.