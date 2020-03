Minister zdrowia, premier i prezydent apelują o ścisłe przestrzeganie procedur wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Jak się kończy łamanie zasad higieny, gdy szaleje wirus? – Ich przestrzeganie jest istotne, ponieważ wcześniej już przekonaliśmy się na bardzo wielu różnych chorobach, jakie są konsekwencje – powiedział w programie „Minęła20” w TVP Info prof. Włodzimierz Gut, wirusolog.

źródło: TVP INFO

– Jeżeli wszyscy nie podporządkują się przepisom, to mamy – jak ja to nazywam – wariant czerwony, a jako ostatni – wariant czarny. Polega to na tym, że wszyscy zetkną się z tymi to chorują; część przeżyje, a część nie. Kiedy zabraknie osób wrażliwych, epidemia wygaśnie. Tylko jakim kosztem? – pytał prof. Włodzimierz Gut.