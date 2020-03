Minister zdrowia: To nie czas na zabawę. Taki błąd zrobili Włosi

– To nasz największy apel do ludzi młodych. Szanowni państwo: to nie jest czas na zabawę, na ferie, to nie czas wolny. Taki błąd zrobili Włosi. Oni spędzali ten czas właśnie w klubach, właśnie na imprezach. Efekt widzimy: załamanie się służby zdrowia, zgony – powiedział w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info Łukasz Szumowski. Osoby, które nie stosują się do zaleceń związanych w odpowiednią higieną w związku z szerzeniem się koronawirusa, minister zdrowia porównał do piratów drogowych.

– To jest trochę tak, jakbyśmy byli piratem drogowym i jechali z prędkością 180 km na godzinę, mimo że inni próbują jechać normalnie. Będziemy winni poważnych konsekwencji, jeśli łamiemy normalną odpowiedzialność za innych – mówił Szumowski.



Minister został zapytany również o liczbę testów na koronawirusa. Mimo że opozycja twierdzi, iż Polska ma ich zbyt mało, Szumowski zapewnia, że jest inaczej.



– Mamy ich kilkadziesiąt tysięcy. (…) Mamy dokładnie taki sam przebieg jak inne kraje, w sensie wykonywania testów. Wykonujemy je zgodnie z zaleceniami medycznymi. Jak ktoś nie potrzebuje badania, to trudno, by robić to badanie, bo to nie ma sensu. Natomiast badamy te osoby, które mają wysokie ryzyko. Teraz ta grupa się poszerza, ilość testów wzrośnie drastycznie – stwierdził.

Minister zdrowia dodał, że testy wykonywane są w określonych sytuacjach.– Wykonujemy wtedy testy, kiedy mamy prawdopodobieństwo, że to jest koronawirus, czyli, że ktoś był gdzieś. Tak było dotychczas. W tej chwili zaczynamy mieć transmisję poziomą, czyli zakażenia mogą być między Polakami. W związku z tym wykonujemy wtedy, gdy: ktoś był w kwarantannie; ktoś miał kontakt z kimś, kto był chory, ktoś, kto np. był w klasie, a jedna z osób jest zakażona; lekarzom, pielęgniarkom, personelowi medycznemu, który ma wysokie prawdopodobieństwo kontaktu z pacjentem. Tych osób będzie przybywało – podkreślił.Łukasz Szumowski powiedział, że na izbach przyjęć wprowadzono odpowiednie kwalifikowanie pacjentów. Wykonywany będzie test, a następnie wobec konkretnej osoby będą podejmowane indywidualne decyzje, np. w sprawie kwarantanny domowej.