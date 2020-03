Prezydent: Proszę, aby pomagać poddanym kwarantannie

– Apeluję do wszystkich moich rodaków, wobec których kwarantannę domową zastosowano, aby to traktować poważnie. Proszę też, aby pomagać, wspierać osoby podane kwarantannie – mówił prezydent Andrzej Duda.

– Apeluję do wszystkich moich rodaków, wobec których kwarantannę domową zastosowano, aby to traktować poważnie. To jest kwestia państwa zdrowia, ale także kwestia zdrowia innych osób. Bardzo proszę, aby traktować to poważnie. Proszę też, aby pomagać, wspierać osoby podane kwarantannie – mówił Andrzej Duda.



Podkreślił, że przez kontakt telefoniczny nie można się zarazić, ale można się dowiedzieć, czy ktoś czegoś nie potrzebuje.



– Być może trzeba coś kupić, przynieść, zostawić pod drzwiami. Bardzo proszę, by być wyczulonym na osoby z rodziny, sąsiadów, znajomych, którzy w takiej sytuacji się znajdują – mówił prezydent.

W środę prezydent rozmawiał z wojewodą zachodniopomorskim oraz przedstawicielami służb na temat przygotowania województwa do walki z koronawirusem.