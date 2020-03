Sytuacja we Włoszech coraz bardziej dramatyczna. Rośnie liczba ofiar, brakuje łóżek i lekarzy

Wciąż rośnie liczba zakażonych koronawirusem we Włoszech. Jest ich już ponad 10,5 tys. – to o ponad 2 tys. więcej niż we wtorek. Ponad tysiąc wyzdrowiało, a ponad 800 zmarło. Władze Lombardii i Wenecji Euganejskiej wspólnie apelują, by zamknąć dosłownie wszystko, z wyjątkiem aptek i sklepów z żywnością.

W samej Lombardii tylko w środę stwierdzono 1,5 tys. nowych zachorowań, a prawie 600 osób przebywa tu na OIOM-ie. Tylko we wtorek zmarło tam 135 osób. Zaczyna brakować lekarzy, sanitariuszy, sprzętu – w tym respiratorów i łóżek. Zapotrzebowanie na te ostatnie wzrosło o 700 proc.



Władze Lombardii i Wenecji Euganejskiej apelują, by zamknąć dosłownie wszystko, z wyjątkiem aptek i sklepów z żywnością. Ich zdaniem, jedynie tak można zahamować wzrost zachorowań. Te restrykcje mogą wkrótce dotyczyć całego kraju. Wiąże się to z dodatkowymi problemami mieszkańców Włoch.



– Ja mam swoje lata i teoretycznie powinienem pozostać w domu, ale musiałbym zamknąć piekarnię. A wtedy co z ludźmi? Trzeba będzie podjąć niełatwą decyzję – mówi „Wiadomościom” Angelo, właściciel piekarni w Rzymie.



Wirus uderza w całą gospodarkę. Najgorzej jest w turystyce. Jak mówią rozmówcy programu, jeśli sytuacja nie zmieni się w ciągu kilku dni, mogą ruszyć masowe zwolnienia.



W związku z sytuacją włoski rząd postanowił przeznaczyć dodatkowe 25 mld euro na walkę z koronawirusem.

