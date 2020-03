Kidawa-Błońska o Grodzkim: Nie ma usprawiedliwienia. Od polityka, lekarza, wymagam więcej

– Od polityka, lekarza, wymagam więcej. Powinniśmy Polakom pokazywać, jak należy się w takich sytuacjach zachowywać. Tutaj nie ma usprawiedliwienia – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska w TVN24. To jej komentarz dotyczący marszałka Senatu i jego podróży do Włoch.

Ostentacyjne pojechanie do Włoch i tłumaczenie, że nic się nie stało, to najgłupsze, co polityk mógł zrobić – ocenił w programie „#Jedziemy”...