Hołownia zamienia „Biura Szymona” na „centra pomocy” w zw. koronawirusem

Niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia zapowiedział w środę, że z powodu koronawirusa jego biura w całej Polsce zamienią się w „centra pomocy”; Hołownia na Facebooku będzie prowadził czaty na żywo z lekarzami i prawnikami. – Przechodzimy z kampanią „na full” w tryb społecznego działania – oświadczył.

Hołownia we wpisie na Facebooku podkreślił, że polityka jest od tego, aby służyć ludziom, a nie żeby „bić pianę ponad ich głowami, wyłącznie wznosząc gromkie apele do kamer”.



„Apelować jest fajnie, działać fajniej i sensowniej. Przechodzimy więc z moją kampanią na full w tryb społecznego działania, z którego wyrosłem i który jest moim domem” – oświadczył kandydat.



Zapowiedział, że od poniedziałku na jego facebookowym profilu Przemysław Staroń będzie codziennie doradzał rodzicom, jak wykorzystać twórczo czas pobytu w domu. „Będzie pokazywał, ilu rzeczy można nauczyć się nie tylko z realizowanych w klasie programowych podstaw” – napisał Hołownia.



Jak dodał, od środy na jego facebookowym profilu, a w późniejszym terminie też w serwisie YouTube, odbywać się będą regularne czaty na żywo, na których będzie można zadawać pytania internistom, pediatrom, prawnikom i psychologom dziecięcym.

„Każda epidemia karmi się nie tylko patogenem, ale i brakiem wiedzy. Respiratorów nie dokupię, ale to możemy zrobić – sprawić, żebyśmy wiedzieli więcej, mniej się bali” – podkreślił.Hołownia poinformował również, że wszystkie 16 lokalnych biur „Ekipy Szymona” zmienia się w „centra pomocy”. „Nasi wolontariusze – na ile tylko wystarczy im sił – będą przyjmowali zgłoszenia od osób starszych, czy potrzebujących, którym trzeba będzie pomóc w zakupach, czy sprawach na mieście. Tak by nie ryzykowali kontaktu z dużymi skupiskami ludzkimi” – oświadczył.„Zrobimy tyle, ile będziemy mogli, więc apelujemy też: dołączcie do nas!” – zachęcał. Poprosił też o wsparcie finansowe. „Skoro nie mogę JESZCZE być w polityce organizacją rządową, więc zrobię pozarządową” – napisał Hołownia.