„W miarę rozwoju wydarzeń do rozważenia inne formy kontaktu nauczycieli z uczniami”

– W miarę rozwoju wydarzeń możemy rozważać inne formy kontaktu nauczycieli z uczniami, m.in. poprzez platformę epodreczniki.pl – powiedział wiceminister edukacji, Maciej Kopeć. Stwierdził też, że obecnie nie da się przewidzieć, czy 26 marca uczniowie będą mogli wrócić do szkół.

W wywiadzie w radiowej Trójce wiceminister edukacji wyjaśniał, że decyzja o zawieszeniu zajęć obejmuje i szkoły publiczne i niepubliczne, natomiast nie dotyczy pewnej grupy instytucji oświatowych: poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a także placówek w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.



Tłumaczył, że decyzja o niezamykaniu tych placówek jest podyktowana dobrem dzieci i potrzebą ciągłości terapii czy rehabilitacji.



– Część dzieci, które znajdują się w takich ośrodkach wymaga bardzo specjalistycznej opieki, ciężko byłoby rodzicom taką opiekę zapewnić. To nie oznacza, że one są z systemu bezpieczeństwa wyłączone. Bo tak, jak poprzednio każda szkoła, przedszkole czy ośrodek mogły być na wniosek dyrektora czy odpowiednich służb zamknięte. Równocześnie rodzice, jeśli będą woleli, żeby ich dziecko zostało w domu, mogą taką decyzję podjąć – mówił.

Dodał, że niewykluczone, że rozwój wydarzeń spowoduje zawieszenie zajęć także w tych placówkach. Na pytanie, czy w jego ocenie uczniowie wrócą do szkół 26 marca, odpowiedział, że tego się nie da przewidzieć. Podkreślił też, że zawieszenie zajęć na dwa tygodnie nie stanowi zagrożenia dla przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty i maturalnego.

Kopeć był też pytany, co z wynagrodzeniem pracowników szkół i przedszkoli niebędących nauczycielami. – Tu decyduje Kodeks pracy, czyli artykuł 81. - pozostawania w gotowości – wskazał. Jak wyjaśnił, wynagrodzenie jest takie jak za gotowość do pracy i nie obejmuje dodatków.



Zaapelował do uczniów, by dwutygodniowe zawieszenie zajęć nie traktowali jak przerwy świątecznej i poświęcili ten czas na naukę. Jak wskazał, w telewizji publicznej będą emitowane programy edukacyjne.



– W miarę rozwoju wydarzeń będziemy zachęcać do innych działań podejmowanych przez nauczycieli. Zachęcam do korzystania z platformy edukacyjnej e-podręczniki.pl. To nowa platforma uruchomiona we wrześniu, (...) pozwala nauczycielowi na konstruowanie własnych lekcji, zadań równocześnie, na różny kontakt z uczniami. W miarę rozwoju wydarzeń przy pomocy tych instrumentów, które ma minister edukacji narodowej: Systemu Informacji Oświatowej i platformy e-podręczniki, możemy rozważać inne warianty kontaktu nauczycieli z uczniami – poinformował.



Wiceszef MEN był też pytany, co z rodzicami dziećmi powyżej ośmiu lat, którym nie będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy i którzy będą zmuszeni poprosić o pomoc w opiece nad dziećmi dziadków.



– Natomiast patrząc na inne kraje, to są jedyne sposoby na powstrzymanie koronawirusa, więc takie działania, które wymagają przestrzegania kwarantanny i eliminowania skupisk ludzkich, a szkoły są takim miejscem. Tu potencjalne ryzyko jest ogromne – stwierdził. Do tej pory w Polsce potwierdzono 31 przypadków zarażenia koronawirusem.