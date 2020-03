Światowa Organizacja Zdrowia: Koronawirus może być określany jako pandemia

Koronawirus może być określany jako pandemia – powiedział dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia. Na konferencji prasowej Tedros Ghebreyesus poinformował, że na świecie potwierdzono 118 tys. przypadków zakażeń w 114 krajach, a prawie 4,3 tys. osób zmarło.

– Pandemia nie jest słowem używanym lekceważąco lub nieostrożnie. To słowo, którego niewłaściwe użycie może wywołać nieuzasadniony strach lub nieuzasadnioną akceptację zakończenia walki, prowadząc do niepotrzebnego cierpienia i śmierci – powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Jednocześnie główny ekspert WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych dr Mike Ryan wyjaśnił, że użycie słowa pandemia nie zmienia odpowiedzi organizacji na rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa.



WHO wzywa kraje do podjęcia pilnych działań na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się patogenu. W Polsce potwierdzono już 31 przypadków zakażeń koronawirusem.





