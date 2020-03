Roboty będą walczyć z koronawirusem. Mają dezynfekować metro

Operator hongkońskiego metra stawia na wysokie technologie w walce z epidemią koronawirusa. Zaprezentowano 20 robotów, które będą dezynfekowały pociągi – podała publiczna stacja RTHK.

Sześcienne białe roboty wielkości małej lodówki na czterech kółkach będą rozpylały w wagonach środek dezynfekujący oparty na nadtlenku wodoru, którego trzyprocentowy roztwór znany jest jako woda utleniona.



– Każdy z robotów kosztował milion dolarów hongkońskich (492,5 mln zł). Nie mają one zastąpić zatrudnionych przez firmę sprzątaczy – zapewnił przedstawiciel korporacji MTR Tony Lee.



Robotami można sterować zdalnie lub zaprogramować ich trasę tak, aby dezynfekowały miejsca, które mogły zostać zakażone.



Lee powiedział, że będą one wysyłane do miejsc, w których przebywały osoby z potwierdzoną infekcją koronawirusem. Wcześniej jeden z robotów został już użyty w biurze MTR w dzielnicy Mong Kok, gdy na covid-19 zachorował jeden z jego pracowników.

źródło: pap

Tymczasem hongkoński operator autobusów KMB ogłosił, że usprawni wentylację w pojazdach. – W ciągu pół roku w ok. 200 dwupiętrowych autobusach okna zamontowane na stałe zostaną zastąpione takimi, które można otwierać – przekazała RTHK.