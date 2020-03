Psycholog: Dobrze, że w związku z koronawirusem czujemy niepokój. Czym innym jest panika

– Dobrze, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym czujemy pewien niepokój, bo to znaczy, że nie lekceważymy sytuacji. Niepokój jest uczuciem uzasadnionym – powiedziała w rozmowie z portalem tvp.info dr Maria Rotkiel. Psycholog podzieliła się z nami radami, jak postępować, kiedy w naszym otoczeniu dostrzeżemy objawy paniki. Jak dodała, nawet sytuacja kryzysowa, jaką jest epidemia, może mieć swoje pozytywne strony dla życia rodzinnego.

– Dobrze, że czujemy niepokój, bo to znaczy, że nie lekceważymy sytuacji. Niepokój jest uczuciem uzasadnionym. Niepokoimy się w związku z konkretnymi groźnymi sytuacjami. Niepokój jest w związku z tym na ogół dość adekwatną reakcją. Z drugiej strony, zgodnie z definicją panika to zachowania irracjonalne, przesadzone, wyolbrzymione – nieadekwatnie silne reakcje. Zachowania paniczne są bezpośrednim zagrożeniem, czasem większym niż sama sytuacja, z której ta panika wynikła. Stwarzamy wtedy zagrożenie dla bliskich – mówiła dr Rotkiel.



Jak stwierdziła psycholog, osoba w panice podejmuje działania niekonstruktywne, pozbawione sensu, niebezpieczne.



– Jeśli słyszymy, że najlepiej będzie, jeśli zostaniemy w domu, natomiast nie zabraknie nam żywności, to z tej perspektywy rozsądniejszą decyzją jest zostanie w domu niż paniczne eksplorowanie centrów handlowych, gdzie jest bardzo dużo ludzi i tam tak naprawdę jest większe ryzyko zarażenia – uważa dr Rotkiel. Psycholog podkreśla, że panika daje o sobie znać również w reakcjach naszego ciała.



– Jeśli drżą nam ręce, ciężko jest nam oddychać, może to świadczyć, że jesteśmy przerażeni sytuacją. Możemy wtedy podjąć zachowania irracjonalne i niebezpieczne, ale też możemy być apatyczni, zamrzeć ze strachu, nie podejmować działań, co też jest niebezpieczne. Musimy przyglądać się sobie, jak reagujemy, monitorować swój stan psychofizyczny – mówi.

Jak podkreśliła, panika nie jest jedynym zagrożeniem, jakie może się pojawić w aktualnej sytuacji.– Skrajnością jest jej lekceważenie. Ktoś, kto zupełnie nie czuje niepokoju, jest często osobą, która nie stosuje się do procedur, bagatelizuje sytuację, a więc naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo. Najlepszym rozwiązaniem jest szukanie wiarygodnych źródeł informacji, stosowanie się do procedur, dostosowywanie decyzji do tego, co się dzieje – dodała.

Psycholog powiedziała też więcej na temat tego, jak przeciwdziałać przejawom paniki pojawiającym się w najbliższym otoczeniu, np. w rodzinie.



Zdaniem specjalistki adekwatna reakcja do zagrożenia to stosowanie się do zasad, reguł i norm, które zostały wprowadzone. Jak mówi, „wiemy wtedy, co mamy zrobić, te procedury są po to, by nas chronić. Świadomość stosowania się do nich powinna nas uspokoić, ponieważ robimy wszystko, co możliwe w danej sytuacji, by się uchronić”.



– Jeśli jesteśmy głową rodziny, osobą z autorytetem, mającą wpływa na innych, musimy przede wszystkim zadbać o siebie. Jeśli taka osoba będzie spokojna, to ten spokój będzie udzielał się pozostałym członkom rodziny. To są zachowania stadne, człowiek jest stworzeniem stadnym, to taka psychologia tłumu w mikroskali. Nasza rodzina to takie małe stado, mikrotłum, społeczność, na którą prawdopodobnie ktoś ma największy wpływ. Jeśli taka osoba zadba o swój maksymalny spokój, to ten spokój się udzieli innym członkom rodziny. Jeśli dochodzi do takiej sytuacji, to mówimy dziecku, że przez najbliższe dwa tygodnie wiemy, co mamy robić: spędzimy je razem, będziemy grać, czytać książki, oglądać telewizję, po to, by uniknąć ryzyka zachorowania. Większość dzieci się z tego cieszy – dodaje, podkreślając, że bardzo istotny jest pomysł na mądre zagospodarowanie czasu.

Zdaniem dr Rotkiel, jeżeli człowiek zaczyna robić przyjemne, ale i pożyteczne rzeczy, możemy odwrócić uwagę od myśli lękowych. Z drugiej strony, w rozmowie z nastolatkami warto zdobyć się na pełną otwartość.



– Młodzi ludzie są inteligentni, wiedzą, co się dzieje. Trafia do nich więc ten sam argument, który kierujemy do dorosłych. Z nastolatkami komunikujemy się praktycznie tak, jak z dorosłymi. Mówimy: słuchaj, jest ryzyko, że się zarazimy, więc siedzimy przez najbliższe dwa tygodnie w domu. Młodzi ludzie mogą znaleźć wtedy czas na wiele pożytecznych zajęć, na nadrabianie różnych zaległości, na lekturę. Dobrze w relacjach z młodymi ludźmi sprawdza się szczerość, otwarta relacja. Warto pomyśleć razem z całą rodziną jak można ten czas spędzić.



– Myślę, że paradoksalnie to może być dobry czas dla rodziny. Kryzys w psychologii jest tak definiowany, że jest to sytuacja trudna, wymagająca uruchomienia potencjału, którym trzeba zarządzać i dostosowywać się do sytuacji, jednocześnie minimalizując zagrożenia. Natomiast w każdy kryzys wpisana jest jakaś okazja. Zawsze jest to okazja do czegoś, na co wcześniej mogliśmy nie mieć czasu, nie byliśmy na to otwarci, nie mieliśmy świadomości potrzeby tego. To okazja, by pobyć w gronie najbliższych – dodaje.