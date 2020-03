Ukradł kardiomonitor z karetki pogotowia, żeby zastawić w komisie

41-latek pracujący w obsłudze karetki pogotowia ukradł z ambulansu kardiomonitor wraz z rękawem do mierzenia ciśnienia, a następnie zastawił go w komisie w Łodzi. Za kradzież sprzętu mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.

Aparaturę medyczną odzyskali policjanci z II komisariatu policji w Łodzi, którzy wcześniej zostali powiadomieni o kradzieży wyposażenia karetki. Według ich wstępnych ustaleń, podejrzewanym o przestępstwo był 41-letni mężczyzna, który pracował w obsłudze ambulansu.



– Jednocześnie policjanci dotarli do jednego z komisów w dzielnicy Łódź Widzew, gdzie znajdował się skradziony sprzęt. W rozmowie z właścicielem komisu ustalono, że kardiomonitor został kilka dni wcześniej pozostawiony do sprzedaży przez 41-latka wytypowanego wcześniej przez funkcjonariuszy jako sprawcę przestępstwa – wyjaśnił kom. Marcin Fiedukowicz z łódzkiej Komendy Miejskiej Policji.

źródło: pap

Dodał, że po analizie zgromadzonego materiału dowodowego funkcjonariusze pojechali do mieszkania na Bałutach, w którym przebywał podejrzany. Po zatrzymaniu w rozmowie z policjantami nie potrafił racjonalnie określić motywów swojego działania.Mężczyzna nie był dotychczas notowany. Usłyszał zarzut kradzieży. Za ten czyn grozi kara do pięciu lat więzienia.Kardiomonitor wraz z osprzętem wkrótce ma wrócić do pogotowia.