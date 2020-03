Harvey Weinstein skazany za gwałt i napaść seksualną. Takiego wyroku się nie spodziewał

23 lata w więzieniu – na taką karę skazał nowojorski sąd producenta filmowego Harveya Weinsteina, który został uznany winnym napaści na tle seksualnym i gwałtu trzeciego stopnia. Producent zostanie też oficjalnie zarejestrowany jako przestępca seksualny.

Tuż przed ogłoszeniem wyroku producent zwrócił się do zgromadzonych w wypełnionej po brzegi sali sądowej i powiedział, że ma głębokie wyrzuty sumienia z powodu swoich czynów. W kolejnych słowach zwrócił jednak uwagę na to, że jego zdaniem zapoczątkowany jego oskarżeniem ruch #MeToo posunął się zbyt daleko.



„Jestem zupełnie zdezorientowany. Myślę, że inni mężczyźni też są zdezorientowani tym wszystkim. Tysiące mężczyzn i kobiet czuje się teraz przegranych w związku z tym procesem. Jestem zmartwiony tym, co dzieje się w naszym kraju. Atmosfera panująca w Stanach Zjednoczonych nie sprzyja temu wszystkiemu – powiedział Weinstein.



Na wyrok zareagowała grupa The Silent Breakers, złożona z osób oskarżających Weinsteina. Są wśród nich aktorki Ashley Judd, Rosanna Arquette i Rose McGowan. „Harvey Weinstein już na zawsze zostanie zapamiętany jako skazany gwałciciel. Pójdzie do więzienia, ale żaden wyrok nie uratuje zniszczonych przez niego żyć, karier i poczynionych szkód” – czytamy w ich oświadczeniu.



Po odczytaniu wyroku Weinstein został skuty i wyprowadzony z sali.



Wyrok nowojorskiego sądu nie kończy jego sprawy. Weinstein stanie też przed sądem w Los Angeles, gdzie został oskarżony o gwałt i seksualną napaść, do których miało dojść w jednym z hoteli w Beverly Hills.





