Politycy opozycji nie chcą bronić Grodzkiego. „Zostawmy ten temat”

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wbrew wtycznym GIS po powrocie z Włoch udał się na izbę przyjęć w celu wykonania badań na obecność koronawirusa. Bronić takiego zachowania nie chcą nawet politycy popierających go partii opozycyjnych. – Zostawmy ten temat. Wielu posłów wracało z różnych miejsc, gdzie potencjalne zagrożenie było – mówił nam poseł Lewicy Dariusz Wieczorek. Czy profesor medycyny nie powinien świecić przykładem? – Myślę, że pan profesor Grodzki niech sam o sobie mówi – odpowiedział Wieczorek.

– Pan marszałek Grodzki musi się ze swoich czynów wytłumaczyć. Ja nie będę tego komentował – powiedział poseł PSL Krzysztof Paszyk. Bardziej powściągliwi są politycy Koalicji Obywatelskiej.



– Nie róbmy z tego wielkiej polityki. Wolałbym, żebyśmy się zajęli tym, żeby w większym stopniu testom byli poddawani Polacy, żeby wykrywać koronawirusa, żebyśmy my z tą chorobą nie zarażali innych. To jest w tej chwili problem. To jest wyzwanie, a nie eskapada tego czy innego polityka – szybko zmienił temat poseł KO Zbigniew Konwiński.



Podobnie na pytanie o zachowanie marszałka Grodzkiego zareagował jego klubowy kolega.

– Obserwowaliśmy podróżnych z Włoch, którzy tysiącami wracali i wtedy, kiedy opozycja mówiła, również marszałek Grodzki, żeby reagować, wprowadzać zasady bezpieczeństwa, kwarantannę tam, gdzie jest ona potrzebna – rząd mówił opozycji, że to nie jest potrzebne. Niech się zajmą walką z koronawirusem, a nie politycznymi zaczepkami, które nikomu nie służą – stwierdził poseł KO Mirosław Suchoń.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie zostawiają suchej nitki na marszałku Grodzkim.– Jak czytam opinię ekspertów, to było to działanie wyjątkowo nieodpowiedzialne. W przypadku profesora medycyny z ogromnym dorobkiem w zakresie terakochirurgii jest to zdumiewające, że osoba z wiedzą na ten temat w taki sposób się zachowała – mówił nam senator PiS Jan Maria Jackowski.

– Jest takie powiedzenie: lekarzu, ulecz sam siebie. Myślę, że pan marszałek Grodzki, profesor nauk medycznych, powinien zastanowić się nad tym, czy może wreszcie przestać gwiazdorzyć, a zacząć się racjonalnie zachowywać. Tego wymagalibyśmy od kogoś, kto jest trzecią osobą w państwie – powiedział poseł PiS Zbigniew Girzyński.



– Każdy człowiek, który chodzi po ziemi, jednoznacznie krytykuje działania pana marszałka Grodzkiego. Nawet jego środowisko polityczne odcina się od podejścia, które zaprezentował. To zdumiewające, bo marszałek Senatu i jednocześnie lekarz nie tylko powinien zdawać sobie sprawę z zagrożeń, ale też z wprowadzonych procedur zabezpieczających rozpowszechnianie się tego wirusa. Postępuje tak nieodpowiedzialnie, wręcz dziecinnie. Nie chcę obrazić pana marszałka Grodzkiego, ale wydaje mi się, że postacie komiksowe zachowują się bardziej odpowiedzialnie – stwierdził poseł PiS Kacper Płażyński.



– Sam wyjazd pana marszałka to skandal. Z tego tytułu powinien podać się do dymisji. Zrobił sobie taką Maderę, bo w trudnej sytuacji wyjechał do Włoch, które są terenem zagrożonym. Nie wiem, co pan marszałek ma w oku, że jest pewien, że w promieniu 30 km nie było choroby. Wszędzie to zagrożenie istnieje, a we Włoszech właściwie w całym kraju – mówił poseł PiS Kazimierz Smoliński.