Rząd Węgier ogłosił stan zagrożenia w związku z koronawirusem

Rząd Węgier wprowadził stan zagrożenia w związku z epidemią koronawirusa na całym terytorium kraju. Będzie on obowiązywać do odwołania – ogłosił minister kierujący kancelarią premiera Gergely Gulyas.

Gulyas powiedział, że wśród najważniejszych posunięć jest zakaz wjazdu dla osób przybywających z Włoch, Chin, Korei Południowej i Iranu.



– Nikt z tych krajów nie może dostać się na terytorium Węgier, o ile nie jest obywatelem Węgier – powiedział. W przypadku obywateli Węgier będzie w takich wypadkach obowiązywać dwutygodniowa kwarantanna domowa lub, w razie potrzeby, szpitalna.



Drugim istotnym posunięciem będzie zakaz wstępu do uniwersytetów. Nauczanie uniwersyteckie będzie się odbywać tylko na odległość, a gmachy uczelni zostaną zamknięte.



Minister zaznaczył, że dziewięć z 13 osób, u których stwierdzono na Węgrzech koronawirusa, to cudzoziemcy, a na uniwersytetach studiuje bardzo dużo osób z zagranicy.



Dodał, że rząd nie widzi na razie potrzeby zamknięcia szkół, ale jeśli stanie się to zasadne z uwagi na ochronę zdrowia, to zostaną podjęte odpowiednie decyzje.



Minister oznajmił też, że na granicy ze Słowenią i Austrią, a więc na granicach strefy Schengen, należy wprowadzić kontrole graniczne. Dojdzie do tego tak szybko, jak to możliwe.

Ponadto zakazano zgromadzeń w pomieszczeniach zamkniętych powyżej 100 osób i na świeżym powietrzu powyżej 500 osób. Nie dotyczy to fabryk, biur, centrów handlowych czy restauracji. Zakaz odnosi się natomiast takich miejsc kulturowych, jak np. teatry czy kina. Nie będzie wolno także wysyłać dzieci na obozy zagraniczne.



Pytany o niedostatek środków ochronnych dla lekarzy i ludności, zaznaczył, że obecnie brakuje ich na całym świecie, ale na Węgrzech jest do dyspozycji ponad 60 tys. specjalnych masek dla lekarzy i zostaną one zapewnione wszystkim, którzy pracują w szpitalach leczących przypuszczalnych chorych na koronawirusa. O zapewnienie odpowiednich środków ochronnych zaapelowała do rządu Węgierska Izba Lekarska.



Jak podkreślił Gulyas, wprowadzenia stanu zagrożenia pozwala poszerzyć kompetencje władz państwowych w celu skutecznej ochrony przed koronawirusem. W następnych godzinach i dniach będą wydawane dekrety rządy, w których zostaną podane szczegóły.



Dodał, że epidemia koronawirusa będzie trwała raczej miesiące niż dni i będzie miała poważne skutki gospodarcze.

