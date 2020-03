Prawda czy fałsz? Co należy wiedzieć o koronawirusie

Prawdą jest również, żeOkoło 3,4 proc. potwierdzonych przypadków COVID-19 było śmiertelnych, podczas gdy w przypadku grypy jest to poniżej 1 proc. Jednocześnie COVID-19 nie przenosi się tak szeroko jak grypa.Nosiciel wirusa zakaża podczas kaszlu, kichania, mówienia. Jeśli jednak dotkniesz czegoś, co miało kontakt ze śliną osoby zakażonej, a potem dotkniesz twarzy - okolic nosa, oczu, uszu i ust, możesz się zakazić.

Zakażenia się mogą być podobne do grypy: gorączka, kaszel i katar. Najczęściej występującymi objawami choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirus SARS-CoV-2, są: gorączka, męczący kaszel, uczucie duszności i problemy z oddychaniem. Czasem pojawiają się też bóle mięśniowe. W poważniejszych przypadkach rozwija się ciężkie zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, posocznica i wstrząs septyczny, które mogą prowadzić do śmierci pacjenta.



Koronawirus przenosi się na pieniądzach, telefonach, klamkach, przyciskach w windzie. Wirusy mogą przetrwać do kilku godzin na rzeczach, na których znajdują się wydzieliny np. ślina. Należy pamiętać, o myciu rąk.



Prawdziwe jest też stwierdzenie, że wiadomo, jakich zasad należy przestrzegać, by zminimalizować ryzyko zakażenia się. Zasady są proste i dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz GIS. Należy:



- często myć dłonie wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,



- zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra),



- unikać dużych skupisk ludzi,



- dbać o higienę miejsc, w których przygotowuje się posiłki,



- nie dzielić się jedzeniem, np. chipsami, z jednej paczki

Fałsz:





Koronawirus to nowy rodzaj zagrożenia, naukowcy nic o nim nie wiedzą. To fałsz, bo – jak wskazano – naukowcy znają siedem różnych koronawirusów. Średnio raz na dekadę pojawia się nowy koronawirus u ludzi. Wywołuje on rozmaite choroby układu oddechowego.