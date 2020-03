Morawiecki: Najważniejszym słowem w Polsce jest dziś odpowiedzialność

– Najważniejszym słowem w Polsce jest dziś odpowiedzialność; Polska w końcu ma rząd, wiedzę i możliwości, by nie popełniać błędów krajów, które zawsze były stawiane nam za wzór, zrobimy wszystko, aby RP była przykładem skutecznej walki z zagrożeniem epidemiologicznym – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Rząd w związku z zagrożeniem koronawirusem poinformował, że placówki oświatowe i szkoły wyższe zawieszają na dwa tygodnie zajęcia; przez dwa najbliższe dni przedszkola i szkoły będą pełnić funkcje opiekuńcze, jednak od poniedziałku pozostaną zamknięte. Funkcjonowanie zawieszają też instytucje kultury.



„Najważniejszym słowem w Polsce jest dziś odpowiedzialność” – podkreślił szef rządu we wpisie na Facebooku. Jak dodał, obserwując rozwój zakażeń koronawirusem w krajach, które zbyt późno podjęły pewne trudne, ale niezbędne kroki, „w duchu przezorności i odpowiedzialności” podjął decyzję o zamknięciu wszystkich szkół, przedszkoli i żłobków.



„Dla ojca dzieci w wieku szkolnym był to trudny wybór, ale wierzę, że jedyny właściwy. Zdrowie dzieci jest dla każdego rodzica najważniejsze” – podkreślił Morawiecki.

Jak tłumaczył, nie możemy pozwolić, aby sytuacja w Polsce rozwinęła się do postaci takiej, jaką widzimy na zachodzie i południu Europy. „Polska w końcu ma rząd, wiedzę i możliwości, by nie popełniać błędów krajów, które zawsze były stawiane nam za wzór. Zrobimy wszystko, by to Rzeczpospolita była w najbliższych latach przykładem skutecznej walki z zagrożeniem epidemiologicznym” – podkreślił.„Wierzę w państwa odpowiedzialność i racjonalność - Polacy zawsze byli narodem, który w trudnych momentach potrafi się zjednoczyć i znany jest ze swojej zaradności oraz odporności na kryzysy. Zapewniam, że wszystkie polskie służby i rząd pracują na najwyższych obrotach, by koronawirus dotknął nasze społeczeństwo w jak najmniejszym stopniu. Bądźmy razem i przestrzegajmy zaleceń specjalistów” –napisał szef rządu.