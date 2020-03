Niedźwiedzie budzą się z zimowego snu [WIDEO]

W polskiej części Tatr przyrodnicy zaobserwowali niedźwiedzie, które po zimowym śnie wyszły z gawry. Nagranie wędrującej po ośnieżonych zboczach Tatr niedźwiedzicy z młodymi można zobaczyć na Facebookowym profilu Tatrzańskiego Parku Narodowego.

„To czas, w którym obudzone zwierzęta rozpoczynają wędrówkę po Parku w poszukiwaniu jedzenia. Przypominamy, że od 1 marca do 30 listopada obowiązuje zakaz poruszania się po Parku od zmierzchu do świtu. Pamiętajmy, aby w tym okresie po zmroku świecić przykładem i nie wędrować szlakami, umożliwiając zwierzętom swobodne przemieszczanie się” – napisano w komentarzu pod filmem.



Przyrodnicy ze słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego już pod koniec lutego zaobserwowali na swoim terenie pierwsze ślady niedźwiedzi, które po zimowym śnie zaczęły żerować w poszukiwaniu pokarmu.



Ponieważ na razie pokarmu roślinnego w Tatrach jest niewiele, dlatego wszystkożerne niedźwiedzie najpierw będą odżywiały się znalezioną padliną.



Niedźwiedź brunatny jest największym ssakiem zamieszkującym Tatry. Żywi się przeważnie pokarmem roślinnym – leśnymi owocami, grzybami, pędami ziół i krzewów. Na sen zimowy wybiera głęboki i niedostępny wykrot drzewny lub rozpadlinę skalną. Kiedy zgromadzi odpowiednie zasoby tłuszczu, mości sobie tzw. gawrę, w której zwykle przesypia czas od listopada do marca.





źródło: pap

Co dwa lata w gawrze samica niedźwiedzia rodzi od 1 do 3 młodych, które przez półtora roku pozostają pod opieką matki. Dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg i żyją do 50 lat.Z przeprowadzonych w 2013 r. badań genetycznych wynika, że w całych Tatrach – zarówno w polskiej, jaki i słowackiej części – żyje 45 niedźwiedzi brunatnych. Wówczas 15 niedźwiedzi bytowało po polskiej stronie gór, a 16 sezonowo wędrowało po terenie obu państw.