Lekarz odpowiada na pytania widzów TVP nt. koronawirusa

Dr Michał Sutkowski, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych powiedział w TVP Info, w jaki sposób można chronić się przed koronawirusem. Pytania do eksperta zostały nadesłane przez naszych widzów na platformę Twoje Info.

Ekspert zaznaczył, że wbrew popularnemu przekonaniu witamina C nie jest panaceum chroniącym przed zakażeniem koronawirusem.



– Witamina C jest witaminą ważną dla naszego zdrowia i życia, ale przede wszystkim trzeba ją suplementować nie w postaci dodatkowego spożywania, lecz w postaci warzyw i owoców – powiedział dodając, że nie działa ona na COVID-19. Jak zaznaczył, przyjmowanie witaminy C w zbyt dużych dawkach może doprowadzić do problemów zdrowotnych.



Lekarz powiedział także, że sięganie po leki przeciwwirusowe nie jest metodą na uniknięcie zakażenia. – Najlepszą formą profilaktyki jest dbałość o naszą higienę – wskazał podkreślając, że należy często i dokładnie myć ręce oraz przemywać twarz.



Dr Sutkowski przypomniał, że ważne są również odpowiednia ilość snu oraz właściwe odżywianie. Pytany, czy koronawirus „boi się” promieni UV, odparł, że tego typu promieniowanie rzeczywiście działa na różnego rodzaju wirusy, ale jest to działanie bardzo słabe.



Ekspert przyznał także, że pewnym rozwiązaniem jest płukanie nosa solą morską. Zaznaczył jednocześnie, że zabieg ten należy traktować jako element ważnej higieny osobistej.

