Kidawa-Błońska zaapelowała o pilne posiedzenie Sejmu

Proponujemy, by 100-proc. rekompensatę dostali rodzice wszystkich dzieci ze szkół podstawowych, którzy muszą zostać w domu, by się nimi opiekować; składam wniosek do marszałek Sejmu o pilne zwołanie posiedzenia Izby, aby umożliwić wprowadzenie tego rozwiązania – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

– Sytuacja w kraju jest bardzo poważna, rząd zapowiedział w środę zamknięcie żłobków, szkół i przedszkoli. To jest trudna decyzja, ale za tą decyzją powinny iść następne. Polskie rodziny muszą czuć się bezpieczne, a świadomość, że nie dostaną zwrotu, za to, że będą ze swoimi dziećmi, gdy będą one miały więcej niż 8 lat budzi wielki niepokój. Dziewięcioletnie czy dziesięcioletnie dziecko także powinno być pod opieką rodziców – powiedziała kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska na środowej konferencji prasowej.



– Dlatego przygotowujemy rozwiązanie, które pozwoli Polakom poczuć się bezpiecznie. Proponujemy, by pełną, 100-proc. rekompensatę dostali rodzice wszystkich dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Nie może być tak, że dziewięcioletnie dziecko zostaje w domu samo, bo rodzice muszą pracować, bo inaczej nie będą mieli środków na życie – podkreśliła.



Zaznaczyła, że ważne jest to, aby proponowane przez nią rozwiązanie wprowadzić szybko. – Dlatego dzisiaj składam wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o pilne zwołanie posiedzenia Sejmu w dniu jutrzejszym, żebyśmy dali rządowi narzędzia, aby mógł te rozwiązania wprowadzić – poinformowała kandydatka KO na prezydenta.

Moja propozycja: wypłata 100% dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców lub opiekunów dzieci do ukończenia podstawówki, nie tylko 8. r. życia. Zmiany muszą obowiązywać przez cały okres zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków. W tym celu wnoszę o jak najszybsze zwołanie Sejmu. — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) March 11, 2020

