Czy w dobie epidemii zniknie koczowisko pod Sejmem? Internauta pyta Trzaskowskiego

Polski rząd wobec zagrożenia epidemią koronawirusa wprowadza nadzwyczajne środki, zakazuje organizowania imprez masowych, zamyka szkoły, uczelnie, instytucje kultury. Jeden z internautów w związku z zagrożeniem zwrócił się do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z pytaniem o to, czy postanowi o zamknięciu „koczowiska pod Sejmem”.

Od kilku lat pod Sejmem, obok pomnika Armii Krajowej leżą porozrzucane drewniane płyty, wśród których postawiono i namioty Komitetu Obrony Demokracji i Obywateli RP. To właśnie tam gromadzą się często ludzie, którzy protestują przeciwko obecnemu rządowi.



W Polsce potwierdzono już co najmniej 25 przypadków zakażenia koronawirusem w Chin. Wobec realnego zagrożenia rząd postanowił o nadzwyczajnych środkach. W środę poinformowano, że od czwartku na dwa tygodnie zamknięte zostaną żłobki, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe. Zamknięte zostaną także kina i inne placówki i instytucje kultury.



Jeden z internautów na Twitterze zwrócił się do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z pytaniem, czy rozważa, aby wspomniane koczowisko KOD pod Sejmem zostało zamknięte.

Panie Prezydencie @trzaskowski_ w dobie zagrożenia #koronawirus bierze Pan pod uwagę zamknięcie koczowiska pod Sejmem? pic.twitter.com/V8iiACn2O6 — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) March 11, 2020

Panie @trzaskowski_ czas kończyć te wygłupy pod Sejmem. To centrum miasta wymaga uporządkowania. Nie tylko z uwagi na #koronawirus https://t.co/3gdBF0I0tN — Arkadiusz Mularczyk (@arekmularczyk) March 11, 2020

Do wpisu internauty odniósł się poseł Arkadiusz Mularczyk. Napisał, że „czas kończyć te wygłupy pod Sejmem”.