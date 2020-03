Kwarantanna w Arsenalu. Mecz z Manchesterem City odwołany

Kilku zawodników Arsenalu Londyn zostało poddanych czternastodniowej kwarantannie z powodu podejrzenia o zakażenie koronawirusem. W związku z tym odwołano zaplanowane na środowy wieczór zaległe spotkanie Premier League z Manchesterem City.

Kwarantanna to efekt wizyty na stadionie The Emirates Evangelosa Marinakisa. U właściciela Notthingham Forest i Olympiakosu Pireus stwierdzono zakażenie koronawirusem.



Grek obserwował z trybun mecz poprzedniej rundy Ligi Europy, kiedy to Olympiakos niespodziewanie wyeliminował Kanonierów z rozgrywek. Po zakończeniu spotkania właściciel greckiego klubu rozmawiał z kilkoma zawodnikami Arsenalu.

źródło: tvp.info

Klub nie podaje, którzy piłkarze zostali poddani kwarantannie. „W domach pozostaje także czterech przedstawicieli sztabu, którzy także mieli kontakt z panem Marinakisem” - czytamy w opublikowanym przez klub oświadczeniu. W tej grupie nie ma menadżera drużyny Mikela Artety.To pierwsze spotkanie w Premier League odwołane z powodu szalejącej epidemii. Jak na razie zgodnie z planem ma odbyć się kolejny mecz Arsenalu. W sobotę Kanonierzy zagrają w wyjazdowym meczu z Brighton.