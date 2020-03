Spłaty kredytów a epidemia. Prezydent zapowiada „łagodzące” zmiany

Mając na uwadze sytuację obywateli i przedsiębiorców związaną z epidemią koronawirusa, w trybie pilnym zamierzam wyjść z inicjatywą wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



„Mając na uwadze sytuację obywateli i przedsiębiorców, związaną z epidemią koronawirusa, w trybie pilnym zamierzam wyjść z inicjatywą wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych. Liczę na współpracę wszystkich instytucji odpowiedzialnych za rynek finansowy” – poinformował na Twitterze prezydent.



We wtorek odbyło się zwołane przez prezydenta posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którego tematem było współdziałanie i zapobieganie koronawirusowi.



Również we wtorek po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Z kolei w środę podjęto decyzję zgodnie z którą, od czwartku 4,58 mln uczniów z 24 tys. szkół w całym kraju nie będzie miało lekcji, od poniedziałku szkoły zostaną zamknięte.



Zamkniętych zostanie także 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 1,41 mln dzieci.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Twitter, PAP

W Polsce w kierunku koronawirusa przebadano dotychczas 2024 próbki, 1999 z nich dało wynik negatywny, a 25 pozytywny – podało w środę ministerstwo zdrowia.