„Funkcja przerasta pana marszałka”. Apel do Grodzkiego o rezygnację

Apelujemy do marszałka Grodzkiego o rezygnację ze swojej funkcji. Ta funkcja go przerasta. Jego wypowiedzi wpływają negatywnie na ocenę całego Senatu. W ostatnim czasie zachowywał się w sposób nieodpowiedni, nonszalancki – powiedział w środę wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Karczewski podczas środowej konferencji prasowej w Senacie odniósł się do niedawnego wyjazdu Grodzkiego do Włoch i jego zachowania po powrocie. – Chcielibyśmy skierować do marszałka Tomasza Grodzkiego apel o rezygnacje ze swojej funkcji. Widać, że ta funkcja przerasta pana marszałka – mówił.



W ocenie Karczewskiego, „podczas każdego posiedzenia Senatu, konferencji prasowej padają słowa, które wpływają na niekorzystną ocenę całego Senatu”.



– Apelujemy do pana marszałka o wycofanie się z tej funkcji, o rezygnację ponieważ w ostatnim czasie – mówię o okresie związanym z epidemią koronawirusa – marszałek zachowuje się w sposób nieodpowiedni, nonszalancki – stwierdził Karczewski. Przytoczył informacje dotyczące wyjazdu Grodzkiego na narty do Włoch, który – jak mówił – „długo ukrywał”. Wskazał też na doniesienie, że Grodzki nie chciał wypełnić karty lokalizacyjnej.



Ponadto – jak mówił Karczewski – we wtorek w Senacie odbyło się spotkanie z samorządowcami, na której było ponad 100 osób, a które w związku z możliwą epidemią powinno być odwołane. W tym kontekście zwrócił uwagę na zarządzenie marszałków Sejmu i Senatu dotyczące wstrzymania wszystkich działań niedotyczących działań legislacyjnych. – Był czas i możliwość odwołania tamtej konferencji. Pan marszałek łamie zarządzenie, które sam podpisał – argumentuje polityk PiS.

Karczewski powiedział, że jeśli Grodzki zbagatelizuje ten apel, to „kierujemy następny apel do prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza o wycofanie poparcia dla marszałka Grodzkiego”.– O wycofanie się z tego złego poparcia dla złego marszałka, który sam łamie zarządzenia, które wcześniej podpisuje – oświadczył Karczewski. Dopytywany, czy można się spodziewać wniosku o odwołanie Grodzkiego, jeśli ten nie poda się do dymisji odparł: „Nie wykluczamy takiego wniosku”.Grodzki w TVN24 skomentował we wtorek doniesienia o swoim prywatnym wyjeździe do Włoch. – Jako człowiek roztropny sprawdziłem w służbach sanitarnych, że w promieniu 30 kilometrów od miejsca, w którym byłem, nie było w momencie mojego wyjazdu ani jednego przypadku koronawirusa – zapewnił. Dodał, że jak przerwał swój urlop, by poprowadzić posiedzenie Senatu i wyjeżdżał, to w tej okolicy, zanotowano jeden przypadek koronawirusa.