Pierwsza taka decyzja. Polska Hokej Liga odwołana

W tym roku nie poznamy mistrza Polski w hokeju na lodzie. Polski Związek Hokeja na Lodzie podjął decyzję o zakończeniu sezonu. To pierwsza taka decyzja w polskim sporcie.

Mecze ekstraklasy bez udziału publiczności W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) w Polsce i decyzją organów administracyjnych o rozszerzeniu zakazu organizacji... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Wszystko przez epidemię koronawirusa. We wtorek premier Mateusz Morawiecki oznajmił, że wszystkie imprezy masowe zostają odwołane. W teorii w grę wchodziło rozgrywanie spotkań przy pustych trybunach, ale takiej zgody nie wyrazili wojewodowie.



W związku z tym nie dojdzie do zaplanowanych na czwartek i piątek pierwszym spotkań półfinałowych play-off. GKS Tychy miał się zmierzyć z GKS Katowice, a Re-Plast Unia Oświęcim z JKH GKS Jastrzębie. Federacja brało pod uwagę zawieszenie rozgrywek, ale w środę rano postanowiono o zakończeniu sezonu.



Kto zostanie mistrzem Polski w hokeju? Tego jeszcze nie wiadomo. Istnieje możliwość, że sezon w ogóle nie zostanie rozstrzygnięty. To jednak rodziłoby problemy ze zgłoszeniem drużyn do europejskich pucharach.

Władze Polskiej Hokej Ligi w porozumieniu z wszystkimi klubami uczestniczącym w półfinałach fazy play-off podjęły decyzję o zakończeniu rozgrywek w tym sezonie.https://t.co/bppM064uoy — PZHL - PIHF (@PZHL) March 11, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvp.info, pzhl

PZHL rozważa przyznanie medali na podstawie wyników w sezonie regularnym i pierwszej rundzie play-off. Jeśli tak się stanie, to złoto i możliwość występów w Hokejowej Lidze Mistrzów przypadnie GKS Tychy, Re-Plast Unia otrzyma srebrne medale i prawo startu w Pucharze Kontynentalnym, a brązowe krążki wraz z udziałem w Pucharze Wyszehradzkim trafią do JKH GKS Jastrzębie i GKS Katowice.To pierwszy przypadek odwołania drużynowych rozgrywek w naszym kraju.Nie ma jeszcze decyzji co do zaplanowanych na przełom kwietnia i maja mistrzostw świata Dywizji 1B. 15 marca o losach imprezy w Katowicach zdecyduje Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie IIHF.