Minister zdrowia: To nie jest czas ferii, ale kwarantanny dla całego społeczeństwa

To nie jest czas ferii; to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów, na spotkania towarzyskie, do restauracji. To jest właściwie czas kwarantanny naszego społeczeństwa – mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Polityk skomentował w ten sposób decyzję o zamknięciu na dwa tygodnie placówek oświatowych i szkół wyższych z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że administracyjne dekrety, nakazy i zakazy nie powstrzymają epidemii – konieczna jest społeczna odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych.



– Bruce Aylward, który był koordynatorem Światowej Organizacji Zdrowia w Wuhanie, który nadzorował proces kwarantanny, proces organizacji ze strony WHO powiedział, że żadne działania administracyjne nie są w stanie skutecznie powstrzymać rozprzestrzeniania się wirusa. Powiedział, że największa lekcją z Chin, jaką WHO odebrało jest to, jak działało społeczeństwo. Minister mówił o odpowiedzialności społeczeństwa „za swoje zdrowie, zdrowie najbliższych, sąsiadów, i wszystkich z którymi się stykami”.



– To jest czas kwarantanny naszego społeczeństwa. To jest czas, który powinniśmy spędzić w domu, w izolacji, starając się nie zakazić i nie zakażać innych – dodał Szumowski.



Zaapelował, by poważnie potraktować istniejące ryzyko. – Nawet jak jesteśmy młodzi i statystycznie nie grożą nam poważne konsekwencje, to możemy być przyczyną poważnych stanów, nawet śmierci osób, które są stare, mają obniżoną odporność, są chore na wiele chorób. Bądźmy odpowiedzialni, postarajmy się z rozsądkiem spędzić ten czas w domu – powiedział minister.



Dodał, by kontaktować się z infolinią NFZ, patrzeć na stronę ministerstwa zdrowia i służb sanitarnych, jeśli szukamy wiedzy i informacji. – Wtedy mamy szansę by system zadziałał – zaznaczył.

