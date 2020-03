Środki do dezynfekcji domowej roboty [RECEPTURY]

Pojawiające się co pewien czas nagłe wzrosty zachorowalności na choroby zakaźne powodują ogólne niedobory w handlu – mowa tu o mydle oraz środkach higieny osobistej, zwłaszcza o żelach antyseptycznych. Środki dezynfekcyjne nie powinny być używane na bieżąco, ale tylko w przypadku braku dostępu do mydła, bieżącej wody i czystych pomieszczeń sanitarnych. Niniejsze receptury są proste, liczba niezbędnych składników jest ograniczona, produkty są możliwe do wykonania w warunkach niemal domowych.

Wykładowcy Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych dostosowali przepisy na środki dezynfekcyjne opracowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) tak, żeby zaspokajały aktualne oczekiwania Polaków, uwzględniając jednocześnie charakterystykę zaopatrzeniową kraju.



Aby sporządzić płyny antyseptyczne zalecane przez WHO, należy posiadać minimalny sprzęt – oczywiście czysty, nieprzeznaczony do innych celów. Mowa tu o plastikowych wyskalowanych naczyniach (najpraktyczniejszy jest tzw. cylinder miarowy), butelkach (mogą być szklane), lejku oraz mieszadle. W przypadku substancji chemicznych należy używać tych o najwyższej dostępnej jakości i czystości spośród dostępnych.



Substancjami biobójczymi wskazanymi przez WHO są alkohol etylowy 96 proc. (spirytus; preferowany spożywczy, w ostateczności denaturowany) lub alkohol izopropylowy 99,8 proc. (izopropanol). Kolejnym składnikiem czynnym jest nadtlenek wodoru o stężeniu 3 proc., czyli znana nam wszystkim woda utleniona – dzięki reaktywnym formom tlenu, pozwala zwalczyć przetrwalniki bakterii. Łatwo dostępny glicerol, czyli gliceryna, nawilża skórę i zapobiega nadmiernemu wysuszaniu, co jest wadą preparatów opartych na alkoholu etylowym.

Powyższe substancje rozcieńcza się wodą destylowaną, natomiast gdy nie jest ona dostępna, wystarczy przegotowana woda kranowa, najlepiej przefiltrowana w celu usunięcia cząstek stałych. Nie zaleca się dodawania barwników i olejków eterycznych – mogą podrażniać skórę przy tak częstym kontakcie, ponadto redukują uniwersalność środka i sprowadzają go tylko do dezynfekcji rąk.



Receptury dostosowano do praktycznej objętości 1 litra:



Środek na etanolu: etanol 96 proc. - 833 ml, nadtlenek wodoru – 42 ml, glicerol – 15 ml, woda – 110 ml.



Środek na izopropanolu: izopropanol 99,8 proc. - 752 ml, nadtlenek wodoru – 42 ml, glicerol – 15 ml, woda – 191 ml.



Substancje we właściwej dla przepisu objętości należy wlewać w podanej kolejności pojedynczo do butelki i każdorazowo dokładnie zmieszać. Po przygotowaniu środka można go przelać w mniejsze pojemniki. Świeżo wyprodukowany preparat należy poddać 72-godzinnej kwarantannie w celu eliminacji przetrwalników drobnoustrojów, które mogły trafić do płynu z powietrza bądź ze ścianek naczyń i opakowań.

