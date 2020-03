Syn wójta podwarszawskiej gminy zakażony koronawirusem

Wójt podwarszawskiej gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński poinformował, że wraz z żoną rozpoczęli kwarantannę domową w związku z potwierdzeniem w organizmie ich dorosłego syna obecności koronawirusa. Syn mieszka w Pruszkowie. Rokowania dotyczące jego stanu zdrowia są bardzo dobre.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



W środę rano Ministerstwo Zdrowia potwierdziło czwarty przypadek koronawirusa na Mazowszu. Pacjent to młody mężczyzna hospitalizowany w Warszawie.



W nocy z wtorku na środę wójt podwarszawskiego Nadarzyna napisał na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, że w związku z potwierdzeniem koronawirusa u jego syna, mieszkańca Pruszkowa, rozpoczął on kwarantannę, która potrwa do 22 marca pod warunkiem, że nie wystąpią u niego niepożądane objawy.



„Wszystkie osoby, które miały kontakt z moją osobą w ostatnich 48 godzinach, będą poddane tzw. obserwacji. To znaczy, że przez najbliższe dwa tygodnie muszą dokonywać pomiaru temperatury rano i wieczorem. Jeśli pojawi się u nich wysoka gorączka powyżej 38 st. C oraz suchy kaszel czy problemy z oddychaniem muszą zgłosić ten fakt na numer alarmowy Inspektoratu Sanitarnego w Pruszkowie lub do najbliższego szpitala zakaźnego” – podkreślił Zwoliński.



Wójt poinformował też, że w środę rano, już bez jego udziału, odbędzie się spotkanie gminnego zespołu z dyrektorami palcówek oświatowych i gminnych jednostek. „Wprowadzone zostaną ustalone wcześniej ograniczenia w organizacji pracy wspomnianych instytucji, o czym Urząd Gminy niezwłocznie powiadomi. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie rząd na wniosek samorządów zawiesi działalność szkół i przedszkoli do odwołania” – zapowiedział.



Decyzje w sprawie zamknięcia szkół mają zostać wypracowane na rządowym sztabie kryzysowym, który rozpoczął się o godz. 9. Wójt zaapelował do mieszkańców o spokój i zachowanie zasad higieny.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W swoim wpisie opisał krok po kroku sposób postępowanie swojego syna. Jak zaznaczył, mężczyzna skontaktował się ze służbami po rozpoznaniu u siebie objawów i związku z tym, że miał kontakt z osobami, które wróciły z północnych Włoch. „Ze względu na młody wiek, zdrowy i silny organizm oraz brak większych problemów z oddychaniem rokowania są bardzo dobre” – dodał.W Polsce potwierdzono dotąd 25 przypadków koronawirusa. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.