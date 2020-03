Jest drugi przypadek zakażenia koronawirusem w woj. lubelskim

Wśród nowych zarażonych koronawirusem jest drugi przypadek na terenie województwa lubelskiego; jest to kobieta po 50. roku życia – poinformował w środę wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Sparwka zapewnił przy tym, że służby sanitarne prowadzą intensywne działania nad ustaleniem kręgu osób, które mogły mieć kontakt z zarażoną kobietą.



W czwartek rano resort zdrowia potwierdził kolejne trzy przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Nowe przypadki wykryto u młodego mężczyzny w Warszawie oraz u dwóch kobiet w sile wieku - w Łańcucie (Podkarpacie) i w Lublinie. Łącznie chorych jest 25 osób.



Wojewoda lubelski podczas konferencji prasowej poinformował, że drugi przypadek zarażenia koronawirusem w tym województwie „dotyczy kobiety w przedziale wieku od 50 do 60 lat”.



Jak mówił, zarażona kobieta sama zgłosiła się do odpowiednich służb i została przewieziona do szpitala w Janowie Lubelskim. – W momencie, kiedy doszło do znacznego pogorszenia stanu zdrowia i ujawnienia informacji o tym, że mogła mieć kontakt z osobą z kraju, w którym jest transmisja koronawirusa, została przewieziona do szpitala klinicznego w Lublinie na oddział zakaźny – zaznaczył wojewoda.



Dodał, że pozytywny wynik badania jej próbki na koronawirusa został potwierdzony w późnych godzinach nocnych.

