Kidawa-Błońska o sianiu dezinformacji nt. ukrywania przypadków koronawirusa: Postąpiłam właściwie

28 lutego na Twitterze Małgorzata Kidawa-Błońska wezwała rząd i premiera Mateusza Morawieckiego „do ujawnienia prawdy o przypadkach koronawirusa w Polsce”. Dziś pytana, czy żałuje wzniecania paniki i szerzenia teorii spiskowych, jakoby w Polsce ukrywane były przypadki zakażenia koronawirusem – mówi, że „postąpiła słusznie”. Sugerowanie, że państwo coś ukrywa „to problem rządu”, bo „Polacy w sytuacjach kryzysowych muszą czuć się bezpiecznie i mają prawo oczekiwać, że ktoś panuje nad sytuacją” – przekonuje kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP.

– Sformułowałam ją [swoją wypowiedź] w ten sposób, bo oczekiwałam, że rząd w końcu powie ludziom, jaka jest sytuacja. Chciałam wstrząsnąć rządzącymi i udało się. Postąpiłam właściwie – w ten sposób w wywiadzie dla Onetu posłanka PO odnosi się do zarzutów, że rozsiewała fake newsy, jakoby polski rząd ukrywał przypadki koronawirusa w naszym kraju. – Dopiero po tym moim wpisie zatelefonował do mnie minister Szumowski – nie kryje satysfakcji Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wzywam premiera Morawieckiego i rząd do ujawnienia prawdy o przypadkach koronawirusa w Polsce. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze. — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) February 28, 2020

W tych dniach podobnie mówili jej koledzy z partii: Jacek Rostowski, Borys Budka, Jan Grabiec, Michał Szczerba i Sławomir Nitras. Dlaczego Małgorzata Kidawa-Błońska postanowiła powielić te insynuacje?



– Nie mam do tego rządu zaufania. Wielokrotnie słyszałam wypowiedzi polityków PiS, które później okazywały się nie mieć nic wspólnego z prawdą, nie wspominając już o propagandzie rządowej telewizji. Takie jest moje osobiste odczucie – tłumaczy Onetowi posłanka, podkreślając, że nie żałuje swojego zachowania.



Gdy pod koniec lutego skrytykował ją za to Krzysztof Bosak – mówiła, że ona „tylko pytała”. – Każdy polityk ma prawo rządowi zadawać pytanie, kiedy w sieci krążą właśnie sprzeczne informacje. To rząd powinien udzielić nam odpowiedzi na te pytania, żebyśmy nie musieli mieć wątpliwości, czy to prawda, czy to fejk. To jest zadanie rządu – stwierdziła Kidawa-Błońska w Sejmie.





„Żałuje pani swojego wpisu na Twitterze sugerującego, że rząd ukrywa przypadki koronawirusa w Polsce? Napisała to pani jeszcze zanim w Polsce pojawił się pierwszy chory” – pytają ją w wywiadzie dziennikarze.



- Nie. Przez wiele dni ludzie obserwowali, co się dzieje, a rząd milczał. Dopiero po tym moim wpisie zatelefonował do mnie minister Szumowski i poinformował, że w Polsce nie ma żadnego przypadku zachorowania. Spytałam go wtedy: „a dlaczego pan nie może informować o tym ludzi?”. (…) Dopiero po mojej reakcji na Twitterze coś zaczęło się dziać. – stwierdziła Małgorzata Kidawa-Błońska, ignorując fakt, że Ministerstwo Zdrowia regularnie organizowało konferencje prasowe przekazując bieżące informacje nt. sytuacji w Polsce.



Na uwagę rozmówców, że „sugerowała, że rząd posiada wiedzę na temat osób zarażonych wirusem i że tę wiedzę ukrywa”, kandydatka KO mówi krótko: „To jest problem rządu.”



Gdy blisko dwa tygodnie temu, jeszcze przed wystąpieniem pierwszego przypadku zakażonego koronawirusem Kidawa-Błońska na Twitterze zasugerowała, że rząd ukrywa takie przypadki – spotkała się z krytyką ze wszystkich stron sceny polityczno-medialnej (oprócz polityków PO).



Na wpis kandydatki Platformy Obywatelskiej na prezydenta zareagował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Zaznaczył, że nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia i zaapelował o „odpowiedzialność i niepodejmowanie prób wywołania paniki”.

