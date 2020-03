Wiceszef MSWiA: Polski rząd stara się nie powielić błędów innych państw

Testy na obecność koronawirusa przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na chwilę obecną mamy też wystarczającą liczbę respiratorów – mówił w środę w Polskim Radiu wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Zaznaczył, że kontrole sanitarne przeprowadzane są na wszystkich granicach państwa.

Szefernaker podkreślił, że wszystkie decyzje podjęte przez rząd w związku z koronawirusem są uzasadnione. Polityk powiedział w Polskim Radiu, że polski rząd stara się nie powielić błędów, które popełniono w niektórych państwach.



Zaznaczył, że odpowiedzialna władza musi działać z wyprzedzeniem i przypomniał, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła rządom podjęcie radykalnych środków, które powstrzymają rozpowszechnianie się wirusa Covid-19.



– Sytuacja w wielu państwach Europy pokazała, że taka beztroska polityków w podejściu do tego tematu pozwoliła na to, że ta choroba się po prostu rozsiała po całym kraju – zaznaczył.



Szefernaker poinformował też, że wszystkie testy na obecność koronawirusa w Polsce wykonuje się zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.



– To znaczy, jeżeli ktoś przyjechał z takiego regionu, w którym pojawia się koronawirus lub jeżeli ktoś miał styczność z osobą, która miała koronawirusa lub była w okolicy takiego ogniska lub jeżeli ktoś ma podwyższoną temperaturę i dodatkowo ma te wszystkie elementy, które pojawiają się w przypadku zarażenia się koronawisusem ma robiony test – powiedział.

Pytany o kontrole na granicach wiceszef MSWiA powiedział, że na początku były to miejsca, gdzie przejeżdża najwięcej busów i autokarów.



– W tej chwili już na wszystkich przejściach granicznych z Niemcami są kontrolowane wszystkie autokary i busy, które wjeżdżają. Od wczoraj na granicy wschodniej wszystkie samochody są zatrzymywane i podlegają kontroli sanitarnej, czyli na granicy z Ukrainą, Białorusią, Rosją i także na granicy Schengen z Litwą – powiedział.



Dodał, że od środy będą też kontrole na południowych granicach kraju. – To znaczy ze Słowacją, Czechami także w ramach Schengen będą kontrole sanitarne dla busów, autobusów. Od wczoraj także te kontrole są w dalekobieżnych pociągach intercity tych relacji międzynarodowej oraz na wszystkich promach, które wpływają do polskich portów – podkreślił wiceszef MSWiA.



Pytany o zarzut opozycji, która twierdzi, że mamy zbyt mało respiratorów i powinniśmy kupić ich więcej wiceszef MSWiA powiedział, że na tę chwilę mamy wystarczającą liczbę respiratorów.



W środę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o potwierdzonych kolejnych trzech przypadkach zakażenia koronawirusem w kraju. Nowe przypadki wykryto u młodego mężczyzny w Warszawie oraz u dwóch kobiet w sile wieku - w Łańcucie (Podkarpacie) i w Lublinie. Łącznie chorych jest 25 osób.