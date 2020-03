Kłusownicy zabili białe żyrafy. Została jedna

Prawdopodobnie kłusownicy zabili dwie niezwykle rzadkie białe żyrafy w północno-wschodniej Kenii. Uważa się, że obecnie na świecie została już tylko jedna taka żyrafa.

Martwe żyrafy znaleziono w Garissie we wschodniej Kenii. Zwierzęta żyły w nieogrodzonym rezerwacie Ishaqbini Hirola Community Conservancy. Ostatni raz widziano je ponad 3 miesiące temu.



Białe ubarwienie żyraf wynika z leucyzmu, braku pigmentacji skóry.



„To bardzo smutny dzień dla społeczności zajmującej się ochroną przyrody, ale także dla wszystkich Kenijczyków, którzy byli dumni z istnienia wyjątkowego gatunku” – podała w oświadczeniu na Twitterze Ishaqbini Hirola Community Conservancy.

